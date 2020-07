Verstappen teleurgesteld met zevende plaats: ‘Dit is helemaal niet wat je wil’

Max Verstappen is verre van gelukkig na een moeilijke en teleurstellende kwalificatie op de Hungaroring. De Nederlander staat zondag slechts zevende op de grid voor de Grand Prix van Hongarije. “Je moet het accepteren, wat lastig is.”

“Dit was natuurlijk een hele teleurstellende kwalificatie”, draait Verstappen er na afloop daarvan niet omheen. “Dit is helemaal niet wat je wil.”

Verstappen stond in 2019 nog op pole op de Hungaroring, met een rondetijd van 1:14.572. Een tijd waar Verstappen dit keer niet aan kwam; hij bleef steken op 1:14.849. Lewis Hamilton reed ondertussen in 1:13.447 naar pole en was zodoende 1.402 seconde sneller dan Verstappen.

“Het is sowieso het hele weekend al slecht gegaan”, vervolgt een ontevreden Verstappen. “Zevende is niet wat we willen. Je kunt er nu alleen niet veel aan veranderen. We hebben al het hele weekend geen balans in de auto, geen grip”, legt hij de vinger op de zere plek.

Het gevolg – na drie trainingssessie én een nachtje doorwerken voor de monteurs waarin maar geen oplossing werd gevonden – is ‘dat je daar dus staat’, zo doelt Verstappen op zijn zevende plaats. “Je moet het accepteren, wat lastig is. Maar we gaan zondag proberen er het beste van te maken.”