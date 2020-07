Hamilton stormt naar pole met oppermachtig Mercedes, Verstappen zevende op ruim een seconde

Lewis Hamilton heeft op overtuigende wijze de poleposition gepakt in een vermakelijke kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Valtteri Bottas en Lance Stroll completeren de top drie. Williams eiste een positieve hoofdrol op door voor het eerst sinds Italië 2018 met beide auto’s naar Q2 te gaan, terwijl Alex Albon tegenvalt met de dertiende plek.

Mercedes domineert op vrijdag en zet die trend voort op zaterdag. Hamilton blijft Bottas voor in de spannende strijd om de poleposition en zet een ronderecord neer op de Hungaroring. Racing Point claimt de tweede startrij met Stroll en Pérez. Bij Red Bull zullen er gemengde gevoelens zijn. Verstappen pakt de zevende tijd op bijna anderhalve seconde van Hamilton terwijl Albon Q3 niet eens haalt en op de dertiende plek zal starten. Ferrari haalt voor het eerst dit seizoen Q3 met beide auto’s: Vettel start vanaf de vijfde plek, Leclerc vanaf de zesde.

Veel positieve aandacht in deze kwalificatie is er voor Williams. Russell en Latifi zetten in Q1 geweldige rondetijden neer en gaan voor het eerst sinds Italië 2018 met beide auto’s door naar Q2. Het sprookje van Williams duurt echter niet lang: Russell eindigt op de twaalfde plek, Latifi moet genoegen nemen met de vijftiende plek.

Voor Gasly lijken de problemen dit weekend niet op te houden. De Fransman meldt in Q1 en Q2 problemen met de Honda-motor, maar krijgt van zijn team te horen dat het niet op te lossen is tijdens de kwalificatie. “Je moet er dus mee leven”, aldus zijn engineer. Hij probeert nog een keer te rijden in Q2, maar: “Oké, dat was het. Ik ben alles kwijt.” Hij haalt uiteindelijk Q3, maar zal daar geen rondetijd zetten.

(Volledige uitslag kwalificatie onder de foto)