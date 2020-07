Chief engineer Red Bull: ‘Beetje teleurgesteld met gat naar Mercedes dit jaar’

Red Bulls chief engineer Paul Monaghan heeft toegegeven ‘een beetje teleurgesteld’ te zijn met het gat naar Mercedes dit jaar. “We staan nog wel wat op achterstand en hebben werk te doen.”

Of hij verrast is door het verschil met Mercedes, zo is de vraag aan Monaghan, maar verrast, zover wil hij niet gaan. “Ik zou zeggen dat we een beetje teleurgesteld zijn, in plaats van verrast”, zegt hij.

Red Bull kwalificeerde zich met Max Verstappen op meer dan een halve seconde achterstand van het Mercedes-duo voor race één in Oostenrijk, terwijl het gat naar Mercedes’ Lewis Hamilton in de natte kwalificatie voor race twee meer dan een seconde was. Na een vroege uitvalbeurt in de eerste wedstrijd, kon Verstappen in de tweede race op de Red Bull Ring geen vuist maken (al had hij ook schade).

“Het is wel interessant, hè”, zegt Monaghan over de vergelijking met Mercedes, en het werk aan de eigen auto. “Je doet samen met een aantal zeer gekwalificeerde mensen je best mogelijke job, en vervolgens word je op het circuit vergeleken met je rivalen. Tijdens de wintertests zag het er goed uit, zaten we er misschien nét wat achter, maar de eerste race was daarna niet al te best voor ons.”

Monaghan geeft het team nog wel een schouderklopje voor het harde werk sindsdien, want volgens hem ging het in het tweede weekend al een stuk beter. “Al staan we nog wel wat op achterstand en hebben we nog werk te doen. We moeten proberen Mercedes in te halen.”

Gevraagd door De Telegraaf of de Red Bull RB16 in aerodynamisch opzicht een grote stap vooruit is ten opzichte van zijn voorganger, wikt en weegt Monaghan een beetje. “Ik weet niet wat je een grote stap zou noemen. We hebben de grootst mogelijke stap gezet, rekening houdende met de balans tussen downforce en hoe de auto zich gedraagt.”

In dat opzicht was het ‘een redelijk hoopgevende stap’, stelt Monaghan. “Maar of het de grootste stap is die we ooit hebben gezet qua aerodynamica? Waarschijnlijk niet. Maar een behoorlijke stap? Dat wel. En we borduren daar nu op voort. Je staat immers nooit stil. De auto is nu al flink anders dan hij in Barcelona was tijdens de tests, en tijdens de eerste en tweede race in Oostenrijk.”