Verstappen: ‘Het ging niet echt lekker’

Max Verstappen spreekt na de vrijdag op de Hungaroring van een niet heel lekkere openingsdag. Dat bleek ook wel uit de tijden: in de eerste training was hij achtste, in de tweede deed hij het één plekje beter.

VT1 werd op een droge baan verreden, maar tijdens die sessie was het zoeken naar de juiste balans. En die konden Verstappen en Red Bull niet echt vinden. “De auto deed toen eigenlijk niet wat hij zou moeten doen”, vertelt Verstappen Sky Sports F1.

Wat met name beter moet, volgens Verstappen, is de balans van de auto. Dat de tweede training op een natte baan werd afgewerkt, kwam hem daarom niet al te best uit. “Zo konden we er namelijk niet echt goed aan werken. Terwijl er nog genoeg werk te doen is.”

Red Bull heeft vrijdagavond en zaterdagochtend natuurlijk nog wel tijd om aan de RB16 te sleutelen, daarna is het in VT3 en de kwalificatie zien of dat zich uitbetaalt. Voor Verstappen valt te hopen dat het van het weekend beter gaat. Want: “Vandaag ging het niet echt lekker.”

