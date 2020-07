VT1: Machtsvertoon van Mercedes, stroeve start Verstappen op Hungaroring

‘Het is pas vrijdag’, ‘er kan nog van alles gebeuren’ en andere soortgelijke dooddoeners zijn natuurlijk van toepassing, maar Mercedes heeft met flink machtsvertoon de eerste vrije training in Hongarije gedomineerd. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren veruit het snelst. Max Verstappen was achtste voor Red Bull.

Hamilton was in het begin van de sessie al het snelst op soft-banden, maar de Brit stak later in de sessie doodleuk en setje van de hardste (en dus langzaamste) Pirelli’s onder zijn Mercedes W11 en scherpte zijn tijd aan naar 1:16.003. Hij was daarmee 0.086 seconde sneller dan Bottas, die op mediums op pad was geweest. Het gat naar de nummer drie Sergio Pérez, op softs, was 0.527 seconde.

Mercedes heeft zo weer even haar spierballen laten zien op de Hungaroring, waar het gelijk vanaf het begin van VT1 druk op de baan was vanwege de donkere wolken boven het circuit. Echte regen viel daar niet uit, maar het druppelde zo af en toe wel aardig. Voor de rest van het weekend is een buitje overigens zeker niet uitgesloten.

Wat neerslag zal Verstappen en Red Bull niet slecht uitkomen, want de eerste training was niet makkelijk. Op de achtste plek gaf hij (op softs) 1.3 seconde toe op het Mercedes-duo. De Nederlander klaagde in het eerste halfuur ook dat de auto niet goed aanvoelde. Teambaas Christian Horner vertelde Sky Sports F1 dat Red Bull vooral veel aan het testen en proberen was in VT1.

Later in de sessie reed Williams-rijder Nicholas Latifi hem flink in de weg. “Wat een f*cking blinde eikel, echt hoor!”, klonk het over de radio.

Grote incidenten deden zich verder niet voor tijdens VT1, op een aantal aardige lock-ups van Verstappen en Hamilton na, al vielen die in het niet bij die van Racing Points Pérez. De Mexicaan was alsnog sneller dan teamgenoot Lance Stroll, Renault-coureur Daniel Ricciardo (vijfde), de beide Ferrari-coureurs en Verstappen. Lando Norris en Esteban Ocon completeerden de top tien.