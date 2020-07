Hamilton: ‘W11 is de beste auto die Mercedes heeft gebouwd’

Lewis Hamilton zegt dat de W11 de beste auto is die Mercedes tot nu toe gebouwd heeft. De Brit beweert dat hij nog nooit in een auto heeft gereden die ‘zo makkelijk is om mee te werken’ en benadrukt dat de goede communicatie binnen het team heeft bijgedragen aan de ‘beste auto tot nu toe’.

Hamilton zegt dat het team een duidelijke visie had van wat er verbeterd kon en moest worden ten opzichte van de W10 uit 2019. Volgens de zesvoudig wereldkampioen is dat gelukt en is de W11 de beste auto van Mercedes tot nu toe.

“Ik denk niet dat ik ooit in een auto heb gereden die zo makkelijk is om mee te werken”, vertelt Hamilton. “De omstandigheden zijn altijd anders, de bochten zijn altijd anders. Er zijn bochten waar de auto goed in werkt en er zijn bochten waarin de auto niet goed werkt. Dat verandert nooit”, aldus de Brit.

“Er zijn een aantal auto’s geweest in het verleden – Toto (Wolff, red.) noemde één van die auto’s volgens mij een diva, niet de bewoording die ik heb gebruikt – die echt lastig waren voor het grootste deel van de tijd”, vervolgt Hamilton. “Deze is verfijnder. We hebben vorig jaar heel hard gewerkt. We zijn duidelijk geweest met het aanwijzen van de problemen van de 2019-bolide en wat we in het vervolg wilden doen”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Belangrijk voor de verbeteringen aan de auto is de communicatie binnen het team, benadrukt Hamilton. “Het blijft gewoon voortkomen uit de goede communicatie die we hebben als coureurs met het team, met de technici. We begrijpen de terminologie die we gebruiken en het team neemt dat echt op en heeft dat vervolgens in de auto geïmplementeerd. Maar we hebben pas op één circuit gereden. Het is nog steeds niet makkelijk om een ronde uit de auto te halen, maar dat is de Formule 1 in het algemeen. Maar het is de beste auto die we tot nu toe gehad hebben”, concludeert Hamilton.

