Prost: ‘Acht wereldtitels makkelijk haalbaar voor Hamilton’

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost denkt dat Lewis Hamilton het record van zeven wereldtitels van Michael Schumacher niet enkel kan evenaren, hij kan het record van de Duitser ook verbreken. Volgens de Fransman zou Hamilton “gemakkelijk” acht keer wereldkampioen kunnen worden. “Lewis verslaan in normale omstandigheden is bijna onmogelijk.”

Lewis Hamilton maakt dit jaar jacht op de evenaring van Michael Schumachers record van zeven wereldtitels. In 2008 werd de Brit voor het eerst wereldkampioen met McLaren, tussen 2014 en 2019 volgden vijf titels met zijn huidige team Mercedes. Volgens Alain Prost is Hamilton de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden.

Lees ook: Hamilton: ‘Trolleys bij podiumceremonie zijn een beetje overdreven’

“Je zult zien dat Hamilton beter is naargelang de stabiliteit in zijn team en stabiliteit in zijn leven”, vertelde de 65-jarige Renault F1-adviseur aan Reuters. “Lewis verslaan in het kampioenschap, vooral met die auto en het team dat hij nu heeft, zal heel moeilijk worden. Bijna onmogelijk in normale omstandigheden zelfs”, stelt Prost.



Volgens de Fransman kan Hamilton Schumachers record van zeven wereldtitels niet alleen evenaren, hij kan het ook verbreken. “‘Hij heeft nu zes titels. Ik zou durven zeggen dat acht titels haalbaar zijn, makkelijk.” Volgens Prost kan enkel Valtteri Bottas Hamilton dit jaar van de titel houden. “Ik zie niemand anders winnen dit jaar. Misschien Valtteri. Het hangt ervan af hoeveel races we hebben en of er iemand een of twee races moet opgeven omdat hij een mechanisch probleem heeft, je weet maar nooit”, aldus Prost.

De titel zal dit jaar hoe dan ook voor Mercedes zijn, denkt de Fransman. “Ik kan me niet inbeelden niet dat een andere auto dit jaar, en volgend jaar, wint van Mercedes. Daarna weet ik het niet. Misschien Renault.”

Lees ook: Parabolica, aflevering 3: ‘Bottas zou een Rosbergje kunnen doen’