Parabolica, aflevering 3: ‘Bottas zou een Rosbergje kunnen doen’

In de derde aflevering van Parabolica, de online videoshow van FORMULE 1 Magazine, bespreken we het verlengde verblijf van Valtteri Bottas bij Mercedes, de verschillende manieren waarop Leclerc en Vettel door Ferrari behandeld worden en de bijna onmogelijke rol van teamgenoot van Max Verstappen. Verder zocht onze huisfotograaf Peter van Egmond een wel erg speciale foto over de GP van Hongarije uit zijn archief, gidst Ho-Pin Tung je rond de Hungaroring en waagt onze redactie zich opnieuw aan een voorspelling. Welkom bij aflevering drie van Parabolica!

