‘Nieuwe Mercedes-deal zo goed als rond voor Bottas’

De deal is nog niet officieel rond, maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com ligt er een principeakkoord tussen Mercedes en Valtteri Bottas dat de Fin ook in 2021 bij het kampioenschapsteam houdt.

Verrassend is dat niet, met Bottas die dit uitgestelde seizoen is begonnen met een zege en een tweede plek en daarmee na twee races het kampioenschap aanvoert. De deal tussen de dertigjarige coureur uit Nastola en Mercedes is volgens Motorsport ‘de afgelopen dagen’ in de steigers gezet.

Bottas rijdt al sinds 2017 voor Mercedes, hij werd bij het team van Williams weggeplukt nadat Nico Rosberg er eind 2016 met de titel op zak de brui aan gaf. Bottas heeft sindsdien acht races gewonnen voor het Duits-Engelse team. In 2019 werd hij vice-kampioen, zijn beste WK-klassering tot nog toe.

Hoewel Bottas’ manager Didier Coton naar verluidt oriënterende gesprekken voor 2021 gevoerd heeft met Renault (en mogelijk zelfs Red Bull) was duidelijk dat doorgaan bij Mercedes altijd de voorkeur van de coureur zelf genoot.

Lees ook: Bottas: ‘Mercedes heeft me verteld Vettel niet te overwegen’

Namens het overkoepelende Daimler had CEO Ola Källenius al tijdens het openingsweekend van het seizoen laten weten dat Mercedes in 2021 in principe met Bottas en teamgenoot Lewis Hamilton (wiens contract eind 2020 afloopt) verder wil. “We gaan gewoon door met onze jongens.”

De deur naar Mercedes lijkt zo definitief gesloten voor Sebastian Vettel, de Duitse viervoudig wereldkampioen voor wie na dit seizoen geen plek meer is bij Ferrari. Vettel zelf had echter ook al aangegeven niet op een Mercedes-zitje te rekenen.

Lees ook: Vettel rekent niet op Mercedes-zitje, twijfelt over toekomst: ‘Ben er nog niet uit’