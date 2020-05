‘Bottas na Renault nu ook in gesprek met Red Bull’

Valtteri Bottas, wiens contract bij Mercedes eind 2020 afloopt, is naar verluidt in gesprek met Red Bull. Dat zegt Ted Kravitz van Sky Sports. De Fin en zijn manager lijken zo druk in de weer Bottas van een stoeltje voor 2021 te verzekeren.

Vorige week berichtte Motorsport-Total dat Bottas zijn manager Didier Coton gesprekken had gevoerd met Renault-teambaas Cyril Abiteboul. Een bericht dat Ted Kravitz, pitreporter van Sky Sports, bevestigt. Kravitz vertelt daarbij dat Renault niet het enige team is waarmee Bottas in gesprek is, ook met Red Bull wordt gesproken.

De berichten over Bottas’ zoektocht naar een stoeltje voor 2021 komen er in navolging van de aankondiging van Sebastian Vettels vertrek bij Ferrari aan het einde van het seizoen. De Duitser wordt namelijk nadrukkelijk gelinkt aan Mercedes, waar hij de plaats van Bottas zou innemen.

Bij zowel Red Bull als Renault komt eind 2020 een stoeltje vrij. De dertigjarige Bottas is als zevenvoudig racewinnaar met 139 Grands Prix op de teller een bewezen kracht, die in 2019 nog vice-kampioen werd.

