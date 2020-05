‘Manager van Bottas met Renault in gesprek’

Didier Coton, de manager van Valtteri Bottas, is naar verluidt in gesprek met het team van Renault. De Franse formatie zou een alternatief voor Bottas zijn indien Mercedes niet met hem verder wil.

Bottas’ contract met Mercedes loopt eind 2020 af en hoewel de Fin goed in het team ligt, heeft Mercedes meerdere opties voor 2021. Daaronder behalve Bottas de bij Williams gestalde Mercedes-junior George Russell, maar ook de naam van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wordt genoemd.

Geen wonder dus dat Bottas nu de rijdersmarkt al zo vroeg op volle toeren draait aan enige toekomstplanning doet. En daar hoort volgens informatie van Motorsport-Total bij dat zijn manager Didier Coton gesprekken heeft gevoerd met Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

Bij Renault komt in 2021 een plekje vrij naast Esteban Ocon (die overigens nog altijd door Mercedes wordt begeleid), aangezien Daniel Ricciardo naar McLaren vertrekt. Renault zou achter de schermen overigens ook serieuze gesprekken voeren met Fernando Alonso over een terugkeer.

Bottas: bewezen kracht

Als zevenvoudig racewinnaar die na drie jaar in het zilver de ins and outs van übertopteam Mercedes kent, mag echter ook duidelijk zijn wat Bottas’ appeal voor Renault is. De dertigjarige Bottas is met 139 Grands Prix achter zijn naam bovendien een bewezen kracht, die in 2019 nog vice-kampioen werd.

Op de achtergrond speelt verder nog dat van beide teams nog niet zomaar gezegd is dat ze in 2021 nog op de grid staan. Rondom de toekomst van Renault bestaan te midden van te verwachten miljardenbezuinigingen vraagtekens. Over Mercedes’ toekomst zingen ook nog altijd geruchten rond.

