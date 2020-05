Ecclestone: ‘Mercedes moet Vettel nemen, de pr-waarde zou mega zijn’

Het team van Mercedes moet met Sebastian Vettel ‘een Duitse held binnenhalen’. Dat vindt Bernie Ecclestone, voormalig ringmeester van het Formule 1-circus. ‘De pr-waarde zou mega zijn.’



Ecclestone adviseerde Vettel zelf recentelijk nog dat hij – nu bekend is geworden dat hij eind 2020 weggaat bij Ferrari – naar een team in opbouw moet omdat ‘het goed voor hem zou zijn iets compleet nieuws te doen’. Maar zijn advies aan Mercedes is daarentegen om de viervoudig wereldkampioen binnen te halen.

“In de huidige situatie zou Mercedes moeten overwegen met Sebastian een Duitse held binnen te halen”, vertelt Ecclestone aan de bekende Duitse Formule 1-journalist Ralf Bach van F1-Insider. Waarom dat volgens Ecclestone moet? “Het zou een enorme emotionele boost zijn voor Mercedes’ medewerkers en een positief teken naar de buitenwereld toe. De pr-waarde van Vettel bij Mercedes zou mega zijn.”

Ecclestone lijkt het daarbij eerder over Mercedes als Duits concern te hebben, dan specifiek het Formule 1-team. Dit is overigens iets wat Mercedes-teambaas Toto Wolff zelf ook al aankaartte. “Een Duitse coureur in een Duits team zou natuurlijk een goed marketingverhaal zijn”, vertelde Wolff ÖRF.

Daar staat echter tegenover dat Wolff herhaaldelijk heeft verklaard dat hij nog geen gesprekken voor 2021 heeft gevoerd met coureurs. En zodra hij daarmee begint, benadrukt Wolff, zal dat eerst met de huidige Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn.

