Ecclestone: ‘Vettel moet niet naar een topteam, maar naar een team dat hij kan opbouwen’

Oud-Formule 1-topman Bernie Ecclestone, een goede vriend van Sebastian Vettel, denkt dat de Duitser zijn heil na zijn vertrek bij Ferrari niet bij een topteam moet zoeken. “Hij moet naar een team in opbouw. Het is goed voor hem iets compleet nieuws te doen.”

“Ik heb oprecht geen idee of hij dat zou willen doen, maar om eerlijk te zijn zie ik Vettel dus liever niet naar een ‘supertopteam’ gaan”, zegt Ecclestone in gesprek met het Duitse Bild. “Ik zie hem liever samen met anderen proberen een team op te bouwen.”

Ecclestone ziet Vettel niet naar bijvoorbeeld Mercedes gaan, maar ziet de viervoudig wereldkampioen wel ‘als een absolute aanwinst voor een team in opbouw’. “En het zou ook goed voor hem zijn iets compleet nieuws te doen”, al erkent de Brit dat Vettel zoiets in zekere zin al eens heeft meegemaakt: “In het begin met Red Bull.”

Vettel pakte alle vier zijn titels tussen 2010 en 2013 voor het team van de energiedrankfabrikant, dat daarvoor en daarna ook geen kampioenschappen meer heeft gewonnen.

Wil Vettel bij een niet-topteam een nieuw avontuur aangaan, dan kan hij volgens Bild alleen bij Racing Point (dat in 2021 wordt omgedoopt tot Aston Martin) of Renault terecht. Volgens de Duitse publicatie is bij McLaren geen plaats, met Carlos Sainz die Vettel zou vervangen bij Ferrari en Daniel Ricciardo die dan zijn vervanger wordt bij McLaren. Volgens Bild zijn McLaren en de Aussie er zelfs al uit.