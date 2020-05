Toto Wolff: ‘Duitse coureur bij een Duits team is een goed marketingverhaal’

Een overstap naar Mercedes voor Sebastian Vettel in 2021 zou een goed marketingverhaal zijn. Dat zegt Toto Wolff. De Mercedes-teambaas zei eerder al de ontwikkelingen rond Vettel in de gaten te houden. Toch lijkt Wolff voorkeur te geven aan zijn huidig rijdersduo of Mercedes-protégé George Russell.



Sinds de aankondiging van zijn vertrek bij Ferrari wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van Sebastian Vettel. Een van de geruchten is een mogelijke overstap naar Mercedes, na Nico Rosberg opnieuw een Duitse coureur voor de Duitse autofabrikant dus.

“Natuurlijk zou een Duitse coureur in een Duitse auto een goed marketingverhaal zijn”, reageert Toto Wolff bij de Oostenrijkse omroep ÖRF. “Vettel is duidelijk iemand die heel goed is, hij zet alles in gang.”

Lees ook: Toto Wolff over Vettels breuk met Ferrari: ‘Moeten rekening houden met deze ontwikkeling’

De viervoudig wereldkampioen heeft daarom ook verschillende opties volgens Wolff. “Hij kan zelf beslissen of hij wil stoppen of overstappen naar een ander team. Er zijn meerdere interessante mogelijkheden om uit te kiezen.”

Maar Vettel is niet de enige die verschillende mogelijkheden heeft natuurlijk, hetzelfde geldt voor Mercedes. “We bekijken wat we met George Russell gaan doen en dan is er de Vettel-variant”, zegt Wolff. “Maar dat staat momenteel niet bovenaan de agenda, we willen ons eerst focussen op ons huidige team.”

Lees ook: Franse media: ‘Alonso en Renault in gesprek, eerste handtekeningen al gezet’