Toto Wolff over Vettels breuk met Ferrari: ‘Moeten rekening houden met deze ontwikkeling’

Mercedes moet rekening houden met de situatie van Sebastian Vettel bij het invullen van haar stoeltjes in 2021. Dat zegt Toto Wolff nadat Ferrari bekendmaakte dat de viervoudig wereldkampioen Maranello zal verlaten als zijn contract eind 2020 afloopt. “Hij is een aanwinst voor elk Formule 1-team.”



Met de aankondiging van Ferrari op dinsdag begon ook meteen de geruchtenmolen over mogelijke transfers. Zoals bij het merendeel van de teams loopt het contract van beide coureurs bij Mercedes eind 2020 af, al zijn er wel gesprekken over nieuw contract gaande met Lewis Hamilton. Toch zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat Mercedes geen opties mag uitsluiten.

“Als we naar de toekomst kijken, ligt onze loyaliteit in de eerste plaats bij de huidige Mercedes-coureurs,” vertelt Toto Wolff aan Reuters, “maar we moeten natuurlijk rekening houden met deze ontwikkeling.”

Volgens Wolff kan Vettel bij elk team van waarde zijn. “Sebastian is een geweldige coureur, een grote persoonlijkheid en een aanwinst voor elk Formule 1-team.” Een ding lijkt zeker, door de aanstaande scheiding tussen Ferrari en Vettel maakt de Formule 1 zich op voor een heuse stoelendans.

