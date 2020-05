Max Verstappen over Ferraristoeltje: ‘Zullen snel weten wie vervanger van Vettel zal zijn’

Zelfs voor Max Verstappen, iemand die naar eigen zeggen graag thuis is, heeft de lockdownperiode in Monaco lang genoeg geduurd. Verstappen blikt in een livegesprek op het Instagramkanaal van Red Bull-sponsor Puma terug en vooruit. Hoewel Verstappen graag tijd doorbrengt in zijn appartement in het prinsdom, is hij blij dat de regels langzaam versoepelt worden in zijn woonplaats. Ook het vacante Ferraristoeltje komt aan bod. “Ik denk dat we heel snel zullen weten wie de vervanger zal zijn.”



Max Verstappen ging gisteren op het Instagramkanaal van Puma in gesprek met David Coulthard over de huidige situatie en zijn voorbereiding op het seizoen. Verstappen, die in Monaco woont, mocht de afgelopen twee maanden enkel zijn appartement uit om boodschappen te doen. Verder gold er een complete lockdown.

“Ik hou ervan thuis te zijn. Ik ben graag in mijn appartement, hier is het lekker rustig, al wordt het na zoveel tijd wel een beetje saai”, vertelt Verstappen aan Coulthard. Waar de Nederlander zich naast trainen en simracen mee bezighield? Netflix. “Ik heb de helft van Netflix gezien ondertussen, zoals wel meer mensen”, lacht Verstappen. Ondertussen mag hij zijn appartement weer verlaten. “Monaco wordt langzaam opengesteld, dat we nu opnieuw naar buiten kunnen is mooi.”

Lockdown of niet, Verstappen zorgde er de afgelopen maanden voor dat hij klaar is voor de herstart van het F1-seizoen. “Na Australië heb ik mezelf een week wat vrijheid gegeven, maar verder heb ik ervoor gezorgd dat ik klaar ben voor wanneer alles opnieuw begint.” Dat betekent trainen, veel trainen. “Ik heb mijn lichaam onderhouden, mijn nek getraind,… Naast krachttraining ben ik veel bezig met simracen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als het echte werk, maar racen is racen. Je hebt een kwalificatie, je moet rekening houden met pitstops, je moet mensen inhalen,… Dat houdt me wel scherp.”

Ook het onderwerp van de dag, de scheiding tussen Vettel en Ferrari, komt aan bod. “Ik denk dat we heel snel zullen weten wie de vervanger zal zijn. Ik ben het zeker niet, dat kan ik je alvast vertellen. Ik blijf bij Red Bull”, benadrukt Verstappen. Vervolgens vraagt Coulthard of de vervanger van Vettel “iemand met een Italiaans of Spaans klinkende naam zou zijn”. “Ik denk dat het niet de Italiaans klinkende naam zal zijn…”, doelt Verstappen op Ricciardo. “Het is maar een gok, we zullen moeten afwachten.”

