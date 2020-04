Ricciardo: ‘Verstappen wilde alleen maar raggen, rest interesseerde hem geen bal’

Vanaf de eerste dag dat Max Verstappen voet zette in de Red Bull-garage wist teamgenoot Daniel Ricciardo meteen dat dingen gingen veranderen binnen het team.

“Toen hij erbij kwam, echt vanaf dag 1 ging hij de pits uit om maar zo hard mogelijk met die auto te raggen. Besparen van materiaal of iets, daar had hij lak aan. Het was alles of niets”, vertelt Ricciardo in de Australische podcast The Howie Show. Hij zei ook veel te hebben opgestoken van zijn tijd met de Nederlander. “Ik probeerde vaak daar naar toe te werken. En misschien was ik soms te aardig voor de auto en dat soort dingen. Maar we dreven elkaar wel echt tot het uiterste die tijd. Dus dat was goed.”

Verstappen was pas 18 jaar oud toen hij van Toro Rosso werd gepromoveerd naar Red Bull. Het vervolg is bekend, de Nederlander won meteen zijn eerste race voor de hoofdmacht. “Hij was natuurlijk nog heel jong, dat bracht misschien nog wat gebrek aan volwassenheid met zich mee maar dat hielp hem ook tegelijkertijd. Risico’s, wat anderen van hem vonden, of mensen zich aan hem irriteerden: het kon hem echt geen bal schelen.”

Vanaf moment 1 kon Verstappen zich meten met Ricciardo, in het laatste streefde hij de Australiër zelfs ruim voorbij. “Misschien begreep hij nog niet wat het inhield om voor een groot team te rijden waardoor hij vrij in zijn hoofd was. Dat heeft uiteindelijk wel vaak in zijn voordeel gewerkt, denk ik.”