Ricciardo ging ten rade bij Verstappen tijdens chaos in Melbourne: ‘We speelden met vuur’

Daniel Ricciardo zegt dat de Formule 1 met vuur speelde toen het de Grand Prix van Australië alsnog probeerde te laten doorgaan. De GP in Melbourne werd iets meer dan twee weken geleden vlak voor het begin van de eerste vrije training in allerijl geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus. “Die vrijdagochtend ging ieders telefoon als een gek.”

Voor Daniel Ricciardo is het openingsweekend in Melbourne als thuisrijder nog drukker dan voor de andere coureurs. De Australiër geeft toe dat hij ernst van de situatie de dagen voor de Grand Prix niet helemaal inzag. “Ik had een soort een tunnelvisie, Melbourne is zo’n drukke en chaotische GP”, vertelt Ricciardo aan The Age. ‘Ik had niet te veel nagedacht over de hele coronasituatie, maar diep van binnen maakte ik me wel zorgen. We speelden zeker met vuur.”

In aanloop naar het weekend rond Albert Park kwam het besef bij de Renault-coureur. “Zodra we dichter bij de race kwamen en zagen wat er gebeurde in andere sporten zoals de NBA, dacht ik ‘nee, we zouden dit absoluut niet mogen doen'”, blikt Ricciardo terug.

De goedlachse Australiër ging nadien ten rade bij ex-teamgenoot Verstappen. “Die vrijdagochtend ging ieders telefoon als een gek”, doet Ricciardo zijn verhaal. “Ik sprak onder meer met Max om te zien wat hij van plan was. Ik wilde, voordat ik op een vliegtuig stapte, een idee krijgen van wat andere coureurs zouden doen”, legt Ricciardo uit. “Toen het evenement eenmaal geannuleerd was, wilde ik er zo snel mogelijk weg, voor het in een shitshow veranderde.”



“Van buitenaf is het makkelijk om te zeggen dat het beter afgehandeld had kunnen worden, maar als je er middenin zit… Het zou naïef zijn om te zeggen dat ik wist wat er allemaal gaande was, simpelweg omdat zo weinigen van ons het beseften”, geeft Ricciardo toe.“We waren allemaal teleurgesteld dat het weekend niet doorging en dat was jammer voor iedereen, maar het was wel de juiste beslissing.”

