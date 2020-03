Ricciardo: ‘Niet kunnen racen in Monaco dit jaar doet pijn’

Daniel Ricciardo verlangt naar het racen. Ricciardo, die momenteel in zijn thuisland Australië verblijft, probeert optimistisch te blijven tijdens de coronacrisis. “Ik denk dat veel coureurs – en mensen in het algemeen – redelijk fit gaan zijn als dit voorbij is. Ik hoop het alleszins!”

Hoewel hij moet toegeven dat het uitstellen van de seizoenstart pijnlijk is, probeert Daniel Ricciardo optimistisch te blijven en klaar te zijn voor 2020, wanneer het seizoen ook begint. “Ik heb hier (thuis in Australië, red.) een paar buggy’s en daar heb ik heb een paar circuits voor gemaakt. Zo krijg ik de drang tot racen een beetje uit mijn hoofd”, vertelt Ricciardo aan Racer. “Zo heb ik, denk ik, toch een beetje het gevoel van snelheid en adrenaline.”



De immer goedlachse Australiër mist het racen. Dat er in 2020 geen Grand Prix van Monaco plaatsvindt, valt Ricciardo zwaar. “Ik heb gisteravond een onboard van Monaco gezien, toen werd ik een beetje verdrietig. Dat doet pijn”, vertelt de Renault-coureur. “Ze gaan allemaal pijn doen – ook Melbourne, omdat we er zo dichtbij waren. De realiteit dringt door helaas.”

Ricciardo verblijft tijdens de pandemie in zijn thuisland. Door de extra vrije tijd heeft hij zich kunnen concentreren op zijn training. “Ik heb het gevoel dat het nu het perfecte moment is om in vorm te blijven, omdat we gedwongen worden om binnen te blijven. Er is geen jetlag, er zijn geen luchthavens”, schetst hij het verschil met een normaal seizoen. “We kunnen nu een echt trainingskamp opzetten, die mogelijkheid hebben we niet altijd. Ik denk dat veel coureurs – en mensen in het algemeen – redelijk fit gaan zijn als dit voorbij is. Ik hoop het alleszins!”

Ricciardo toonde zijn liefde voor Monaco op Instagram met een fragment van vorig jaar.

