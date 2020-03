Ricciardo over stoelendans na 2020: ‘Alles is een zooitje momenteel’

Het uitstellen van de reglementswijziging naar 2022 zal volgens Daniel Ricciardo weinig invloed hebben op de rijdersmarkt. Volgens de Australiër zullen coureurs niet snel een contract voor één jaar tekenen om alsnog een vrij man te zijn wanneer de regelrevolutie plaatsvindt. “Er kleven zoveel risico’s aan. Tenzij het echt niet anders kan is een contract voor één jaar verre van ideaal.”

De Formule 1 besloot vorige week de 2021-regels uit te stellen naar 2022. Volgens Daniel Ricciardo zal dat weinig invloed hebben op de rijdersmarkt, die eind 2020 bijna helemaal open ligt. “Het is interessant om te zien dat naast Verstappen en Leclerc de meesten van ons geen contract meer hebben na dit jaar”, begint Ricciardo tegen de Australische krant The Age. “Het is op het moment een zooitje en lastig te voorspellen, maar ik denk dat iedereen de keuze zal maken die hij toch al van plan was te maken.”

Ricciardo doelt daarmee op de invulling van de stoeltjes vanaf 2021. “Ik vind het moeilijk te geloven dat er ook maar iemand een contract voor een jaar zal tekenen om zo eind 2021 vrij te zijn”, vertelt de Australiër. “Daar hangen zoveel risico’s aan. Tenzij het echt niet anders kan is een contract voor één jaar verre van ideaal.”

Ricciardo denk dat de nieuwe contracten voor meerdere jaren zullen zijn. “Ik denk dat alle contracten die getekend gaan worden, de periode naar de nieuwe regels zullen overbruggen.” Ricciardo is zelf een van de coureurs wiens contract eind dit jaar afloopt. De Australiër zegt nog niet te hebben nagedacht over zijn toekomst. “Ik moet het allemaal nog even verwerken. Pas dan kan ik nadenken over wat ik er precies van vind. Er is zijn zoveel zaken onzeker dat alles mogelijk lijkt.”

