F1 stemt in met uitstel 2021-regels naar 2022, wel budget cap in 2021

De Formule 1 heeft ingestemd met een voorstel om de regelrevolutie van 2021 met een jaar uit te stellen, naar 2022. De budget cap zoals die voor 2021 gepland stond, gaat wel door.

Daar zijn de teams, autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media het over eens. Het uitstel betekent onder meer dat de nieuwe ‘2021-auto’s’ pas een jaar later het levenslicht zien. “We hopen hiermee de financiële lasten van teams te verlichten. Vooral in een tijd als deze waarin de inkomsten sterk terug zouden kunnen lopen omdat we minder gaan racen dit jaar.”

De details van het uitstel moeten nog wel worden uitgewerkt. De teams zijn het wel al eens geworden over het gebruik van het 2020-chassis in 2021, andere onderdelen worden mogelijk ook nog bevroren. De maatregel wordt getroffen omdat teams de fabrieken deze maart en april drie weken sluiten, wat ze minder tijd geeft aan de 2021-auto’s te werken.

Andere nieuwe regels

Behalve de introductie van nieuwe auto’s, gaat de regelrevolutie ook gepaard met het invoeren van een budget cap. Andere veranderingen betreffen het inkorten van het Grand Prix-weekend. Dit gaat van vier na drie dagen: de donderdag (waarop sowieso niet wordt gereden) verdwijnt van het schema.

De motorregels voor 2021 – nu dus 2022 – zouden sowieso grotendeels hetzelfde blijven. Een groot struikelblok is het Concorde Verdrag, de commerciële afspraken voor deelname tussen de teams en Formule 1. Dit moest sowieso nog uitonderhandeld worden.

Uitgestelde races

Het nieuws van het uitstel volgt op eerdere berichten dat hierop werd aangestuurd. Dit vanwege de problematiek rondom het coronavirus, dat het huidige Formule 1-seizoen heeft platgelegd. Eerder op donderdag werd ook het uitstel van de Grote Prijzen van Nederland, Spanje en Monaco officieel.

Voor bovenstaande races, net als de eerder op de lange baan geschoven Grands Prix van Australië, Bahrein, Vietnam en China, staan nog geen nieuwe data. De Formule 1 zet voor nu in op een seizoensstart ‘zodra dat veilig is, na eind mei’.

