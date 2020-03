F1 neemt alvast ‘zomerpauze’: fabrieken drie weken dicht in maart en april

In reactie op de uitbraak van het coronavirus heeft de F1 de traditionele zomerpauze naar de maanden maart en april verplaatst. Dit betekent dat elk team de fabriek drie weken dicht moet gooien in deze periode.

De beslissing is uiteraard genomen omdat de Formule 1 nu stilligt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media maakten afgelopen vrijdag immers bekend dat er in elk geval tot eind mei niet geracet wordt.

Dat de Formule 1 nu heeft besloten dat de teams de traditionele zomerpauze in augustus nu alvast in maart en april moeten nemen, hangt hier uiteraard ook mee samen. De Formule 1 hoopt namelijk de races die nu niet verreden kunnen worden, in augustus opnieuw in te plannen.

Een andere reden is de actualiteit. In veel landen gelden verregaande maatregelen vanwege de corona-pandemie, zoals thuiswerken of lockdowns. “Vanwege de impact van de coronavirus-uitbraak, heeft de World Motor Sport Council het voorstel om de zomerpauze te verplaatsen, goedgekeurd”, meldt de FIA.

Langere ‘zomerpauze’ in F1

De zomerpauze wordt daarbij ook verlengd: normaal duurt deze twee weken, nu drie. Teams mogen zelf bepalen wanneer in maart of april ze de deuren drie weken sluiten, zolang ze dit maar 21 dagen achter elkaar doen.

Een aantal teams kondigde al aan hun race teams, die naar Australië waren gereisd voor de uiteindelijk geschrapte Grote Prijs van Australië, twee weken niet op de fabriek te laten. Dit om de kans op mogelijke verspreiding van het coronavirus onder het eigen personeel te verkleinen.

Voor zover bekend is één McLaren-teamlid besmet met het coronavirus en één medewerker van Pirelli. McLaren houdt tevens in totaal zestien teamleden in Australië in quarantaine. Zeven daarvan zijn getest en blijken negatief, de rest is niet getest. Met het teamlid dat corona heeft, gaat het al beter.