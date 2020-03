Brawn overweegt zomerstop te schrappen om uitgestelde races in te halen

F1-topman Ross Brawn denkt dat de zomerstop in augustus opgeofferd gaat worden om door te racen. Nu de eerste vier races geschrapt zijn, bekijkt de organisatie de mogelijkheden om een deel van deze weekenden in te halen op een later moment.

Gisteren werd bekend dat de eerste vier races uit de 2020-kalender niet doorgaan. Dit betekent dat de F1 stilligt tot begin mei. Gisteren sprak de FIA en de F1 de verwachting uit dat het seizoen pas eind mei weer van start kan gaan, waardoor Zandvoort en Barcelona ook voorlopig niet door zullen gaan.

“Op dit moment hebben we tijd om over het invullen van de kalender na te denken”, vertelt Brawn aan Sky Sports. “Als we de zomerstop in augustus schrappen, kunnen we al een aantal weekenden inplannen. Zo kunnen we nog een redelijke kalender maken. Het seizoen begint wel later, maar ik denk dat het net zo vermakelijk wordt als andere jaren.”

Een precies aantal races voor een volwaardig wereldkampioenschap, is volgens Brawn niet aan de orde. “Ik kan me herinneren dat er kampioenschappen van vijftien of zestien weekenden waren. Dus ik denk dat dat niet veel uitmaakt, zolang het maar over de hele wereld is.” Toch denkt de F1-topman dat er een aantal races te redden zijn. “Ik denk dat we zestien, zeventien of zelfs meer weekenden kunnen organiseren dit jaar.”

Flexibiliteit

“Op dit moment praten we al over tweedaagse weekenden, zodat we een triple header (drie raceweekenden achter elkaar, red.) kunnen organiseren.” Volgens Brawn heeft de F1 hier flexibiliteit van de teams voor nodig. “Ze moeten ons de tijd en ruimte geven om dit uit te zoeken. We bevinden ons momenteel is zeer ongebruikelijke omstandigheden. Maar ik denk dat de teams flexibel genoeg zijn en ons de tijd gunnen.”