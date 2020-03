Na Liberty Media-baas Chase Carey heeft ook F1-topman Ross Brawn gereageerd op schrappen van de Grote Prijs van Australië. Brawn gaat een paar weken terug in de tijd en legt uit waarom er besloten is af te reizen naar Australië. “We dachten het F1-seizoen te kunnen starten en te zorgen voor ontspanning in deze moeilijke tijd.”



Het hele proces begon volgens Brawn enkele weken geleden. “De zeevracht werd drie, vier weken geleden al naar Australië gestuurd. We wilden de race erg graag laten doorgaan”, begint Brawn zijn verhaal. “Melbourne is een heel positief evenement, het is altijd een geweldige start van het seizoen.”

Natuurlijk heeft de F1 ook economische belangen. “We (de Formule 1, red.) hebben een grote impact op de economie in Australië, en dat heeft natuurlijk ook invloed op onze economie. Die moet kunnen functioneren.” Brawn legt uit dat de volledige situatie in acht werd genomen. “Toen we besloten om af te reizen, zag de situatie er anders uit dan nu.”

Waarom de F1 toch afreisde

“De snelle verspreiding van het probleem heeft volgens mij iedereen verrast”, vervolgt Brawn zijn uitleg. “Het aantal besmettingen escaleerde, bijvoorbeeld in Italië. Niemand had zoiets kunnen voorspellen. We zaten op een boot die een koers had gekozen en waren hoopvol dat we erdoor zouden geraken. We dachten het F1-seizoen te kunnen starten en te zorgen voor ontspanning in deze moeilijke tijd.”

Volgens Brawn veranderde situatie compleet zodra het teamlid van McLaren positief testte. “Zodra er een team was dat niet kon racen, was er een probleem dat aangepakt moest worden.” Waarom het vervolgens twaalf uur duurde tot er een besluit volgde? Overleg, overleg en nog eens overleg. “We spraken met de teams, medische autoriteiten, de FIA, de organisatie van de GP,… Ik denk dat ik afgelopen nacht één uur heb geslapen”, vertelt Brawn.

Betrokken partijen

“We moesten zoveel doen: de teams samenbrengen, overleg plegen,… Dat soort zaken heeft tijd nodig”, gaat de F1-topman verder. “De is geen autocratie waarin je zomaar besluiten neemt. Volgens mij hebben we goed werkt geleverd door tot het correcte besluit te komen terwijl er zoveel belanghebbende partijen zijn.”

De partijen die betrokken moesten worden bij het overleg waren niet allemaal even makkelijk bereikbaar. “Jean Todt zit in Europa, daar heb je het tijdsverschil. Chase (Carey, red.) vloog op dat moment van Vietnam naar hier. Het was erg stressvol. Dat we deze situatie dan kunnen afhandelen in 12 uur, vind ik goed.”

Hoe goed had de F1 zich kunnen voorbereiden op wat gebeurd is in Melbourne? “We hebben in kaart gebracht wat er zou moeten gebeuren als we 1, 5 of 10 besmettingen hadden. Maar wat je niet kan voorspellen over deze besmettingen, is welke mensen erbij betrokken zijn”, legt Brawn uit. “Die ene besmetting waardoor 14 anderen in quarantaine moeten, maakte dat één team niet zou kunnen deelnemen. Zoiets kan je niet voorspellen.” Toch is Brawn tevreden over hoe er gehandeld is. “Het scenario dat we uitgeschreven hadden indien er een besmetting zou plaatsvinden, heeft goed werkt. We hebben de ‘verantwoordelijke’ gevonden.”

F1 is weerbaar

Wanneer het seizoen van start kan gaan, is voorlopig onduidelijk. “We willen het seizoen terug opbouwen, maar we moeten realistisch zijn over wanneer dat kan. Er wordt momenteel aan gewerkt.” Volgens Brawn kan de Formule 1 een klap als deze incasseren. “De Formule 1 is erg weerbaar, zowel de teams als de sport.” Brawn sluit af met wat lijkt op een oproep. “De mensen zullen tolerant moeten zijn terwijl wij het F1-seizoen opnieuw opbouwen.”

