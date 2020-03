Tijdlijn: Hoe de Formule 1 in 12 tijd uur hard ten onder ging down under

Bijna twaalf uur. Zo lang duurde het voor de Formule 1 de knoop doorhakte en besloot niet te racen in Australië, nadat McLaren zich terugtrok omdat een teamlid coronavirus heeft. In dit halve etmaal speelde zich in Melbourne een soap af waar het Australische Neighbours niet aan kan tippen. Een tijdlijn, vol geruchten, ongeloof en het onvermijdbare.



De donderdag in Albert Park verloopt anders dan anders. Vanwege het al maanden dreigend boven de Formule 1 hangende coronavirus, zijn er maatregelen ingevoerd. Afstand houden, handen wassen. Er wordt over gegrapt, maar ondertussen houdt de paddock toch z’n adem in: vier teamleden van Haas worden getest voor coronavirus, en eentje van McLaren. Gaat het virus de Formule 1 direct raken?

Als vrijwel alle coureurs, teamleden, circuitmedewerkers en journalisten de paddock al lang hebben verlaten, hangt de onzekerheid nog altijd in de lucht. Niemand gelooft écht dat er geracet gaat worden, maar het kan nog niet geschreven worden: er is geen bevestiging. Niet vanuit de Formule 1, noch van de FIA of de organisatie. En dan gaat het, met de zon al lang onder down under, los.

(tijden lokale tijd Melbourne)

Donderdag – 22:22 uur: McLaren kondigt aan dat het niet meedoet, het teamlid in kwestie blijkt corona te hebben. Binnen luttele minuten draait de deze dagen toch al niet rustige redactie-app overuren. ‘De eerste dominosteen?’, klinkt het. De Grand Prix staat op losse schroeven.

23:03 uur: De eerste ‘wat als de race wel/niet doorgaat’-stukken worden klaargezet door de collega’s in Nederland. In Australië heeft de laptop – ook tijdens een korte pizzapauze – niet uit gestaan. Het is contact zoeken met collega’s, kijken wie wat weet. Puzzelen.

23:40 uur: De onvrede over het stilzwijgen van ‘de Formule 1’ (lees: eigenaar Liberty Media, regelgever FIA en de Australische Grand Prix-organisatie) neemt toe. Er is in de aanloop naar Australië al amper gecommuniceerd over het coronavirus, en ook nu het concreet is, houden de instanties hun mond. De stille hoop dat er toch voor middernacht Australische tijd iets van duidelijkheid komt, blijkt al snel ijdel.

Vrijdag – 00:45 uur: Eindelijk komt er iets naar buiten vanuit de organisatie. Behalve het McLaren-teamlid, heeft niemand van de negen geteste personen coronavirus – al moet één persoon nog wachten op de uitslag. De organisatie zegt met de Formule 1 en FIA in gesprek te zijn. That’s it.

01:58 uur: Er gaan geruchten over een meeting in de stad tussen de teams. Onduidelijk is of de FIA en FOM (Formula One Management) er bij zijn. Een Australische collega meldt dat de lokale overheid vrijdagochtend om zeven uur bijeenkomt.

02:06 uur: Sky Sports komt met brekend nieuws, maar het is niet het nieuws wat we allemaal hadden verwacht: de race gaat gewoon door, berichten de Britten! Dat zou een teambaas althans gelekt hebben.

02:28 uur: Plottwist! De BBC meldt dat de race tóch wordt afgelast. Op basis van twee hooggeplaatste bronnen. Een halfuurtje later haalt Sky haar bericht offline. Maar nog steeds niks officieels.

03:51 uur: Inmiddels de vraag in elke app met collega’s eveneens ter plaatse in Melbourne: ga jij slapen? Een uurtje hier of daar, klinkt het. Het is afwachten.

07:02 uur: Na wat overleg met collega Erik van Haren van De Telegraaf trekken we het plan vroeg naar circuit te gaan. Ik wandel naar zijn hotel, daar pakken we een Uber. Tijdens het filerijden naar circuit zitten we continu onze Twitter-tijdlijnen te verversen.

08:28 uur: Bij aankomst op circuit lopen we langs een grote schare voor de poort wachtende fans. Baansuppoosten worden wel doorgelaten. De lokale overheid is intussen wél duidelijk geweest: of rijden zonder publiek, of helemaal niet rijden. Het is tot dan het enige officiële bericht.

08:38 uur: Het mediacentrum is zo goed als leeg. Veel collega’s komen later, een aantal komt niet. Van de coureurs zouden Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen al gevlogen zijn. Een teken?

08:49 uur: De nachtklok voor teams loopt om negen uur af. Van Haas, Williams, Alpha Tauri, Alfa Romeo en Racing Point staan de crews te wachten. Van de FIA verneem ik dat er twaalf auto’s nodig zijn om als FIA-evenement doorgang te vinden. De theoretische teller staat met deze teams op tien.

09:04 uur: Red Bull-personeel komt binnendruppelen, in kleine groepjes. Komen we zo aan de twaalf? Gaat het zo’n spelletje worden? Een FIA-medewerker schudt z’n hoofd. “Ongelofelijk.”

09:12 uur: Een goede en goed geïnformeerde buitenlandse collega vertelt dat de teams inderdaad verdeeld waren tijdens de nachtelijke meeting. McLaren (uiteraard), Ferrari en Renault zouden tegen zijn geweest; Mercedes eerst voor, maar na ingrijpen van bovenaf (Daimler) tegen.

09:13 uur: Een gerucht, dus lees het niet als meer dan dat, maar een andere collega heeft uit betrouwbare bron dat Red Bull één van de teams zou zijn geweest die wilde rijden. Net als Alpha Tauri. Met steeds meer Red Bull-personeel op circuit, gaan we richting de zes teams, twaalf auto’s…

09:28 uur: Een Britse fotograaf tipt me dat er nog veel fans te wachten staan. Tijd om te kijken. Inderdaad: niemand komt binnen. “De poort had kwart voor negen moeten openen”, vertelt eentje. “Er is ons niks verteld.” Een andere fan weet één ding zeker: “We krijgen toch ons geld terug.”

09:55 uur: In de wandelgangen klinkt een ‘er komt binnenkort een aankondiging aan’. Maar ja, dat hebben we vaker gehoord. In de paddock toveren enkele teams al dozen en koffers tevoorschijn…

09:58 uur: “We kunnen naar huis”, klinkt het nu ineens overal. De teambazen zouden dit zojuist aan hun personeel hebben verteld. Het hard opschrijven durft nog niemand. Zeker niet na het heen-en-weer gebeuren van de afgelopen nacht. Nog niet, althans. Nog vijf minuutjes wachten, dan?

10:07 uur: Iets langer dan vijf minuten, maar de kogel is door de kerk: de Grand Prix gaat niet door. En dat is officieel, na bijna twaalf uur wachten. Thuis in Nederland pikt een FORMULE 1-collega het op. Snel vakwerk. Ondertussen wordt een persconferentie aangekondigd, voor over een uur of anderhalf.

11:46 uur: Wat later dan gepland – geen verrassing – maar de race-organisatoren en Formule 1-topman Chase Carey doen verhaal. Carey noemt het ‘een enorm lastige beslissing’, maar ook ‘de juiste’. Al heeft het bijna twaalf uur geduurd om er toe te komen…

11:50 uur: Het laat zich raden. Nog voor Carey goed en wel is uitgesproken over Australië, wordt hij gevraagd naar Bahrein en Vietnam. De volgende verhaallijnen, de volgende soap. Hij gaat er niet op in. Verderop in de paddock heeft een teambaas volgens een anonieme bron echter al aangegeven dat zijn personeel er niet op hoeft te rekenen dat de Formule 1 naar Bahrein en Vietnam gaat. Spoiler?