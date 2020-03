Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1, is zich er terdege van bewust dat het snel een beslissing moet nemen over de toekomst van de aanstaande Grands Prix, Bahrein en Vietnam voorop. Dat maakt Formule 1-CEO Chase Carey overduidelijk tijdens een persconferentie in Melbourne.

Maar die beslissing is er dus nog niet, erkent de Amerikaan gelijk. “De focus lag nu eerst op Australië en de situatie hier”, zegt hij over de (zeer laat) geschrapte race. Carey beseft echter wat er speelt: “Ik kom zelf net uit Vietnam”, vertelt hij. En: “We zijn al in gesprek over de komende races.”

Op geruchten over dat de seizoensstart pas begin juni, in Bakoe, zou plaatsvinden, gaat Carey niet in. Volgens Formule 1’s CEO is het sowieso lastig beslissingen maken. “Kijk naar hoe de situatie zich wereldwijd ontwikkelt”, haalt hij aan, “en hoe snel het kan gaan. Dat maakt het moeilijk.”

De situatie is ‘fluïde’, zo bezigt Carey een de laatste dagen veelgebruikte en volgens hem toepasselijke term. “Want toen de teams hier in Australië aankwamen, ongeveer een week geleden, werden hier nog wél gewoon grote evenementen gehouden.”

Bahrein en Vietnam



Inmiddels ligt het dus wel anders. Op de vraag of de Formule 1 niet gewoon snel een beslissing moet nemen over Bahrein en Vietnam – in tegenstelling tot Australië – is het lastig antwoord geven. “Want het is onmogelijk te voorspellen hoe het verder gaat. Wij zouden dat antwoord ook graag al hebben.”

Voor nu blijft het een proces: “We praten met experts. Wat het natuurlijk complex maakt, is dat we een wereldwijde sport zijn. We kijken naar de mogelijke opties. We moeten het zien.” Met een zucht: “Iedereen hoopt dat de wereld weer gaat functioneren.”

Australië later op de kalender?

Door de Grand Prix van Australië is nu een streep gezet, maar organisator Andrew Westacott stelt dat de term ‘afgelast’ niet te letterlijk genomen moet worden. “Wij hebben die term enkel gebruikt om aan de fans aan te geven dat er niet later vandaag of morgen nog gereden wordt.”

Uitstel, dan? Volgens Westacott valt niet uit te sluiten dat de race later dit jaar nog ergens wordt ingepland. “Zeg nooit nooit in de Formule 1. Al hebben we het er nog niet met Chase over gehad. Dat komt wel, maar het ging nu eerst om hier en nu.” Maar ook hij geeft toe dat de kans klein is.

Over de fans gesproken, Westacott spreekt uiteraard zijn excuses aan de toeschouwers uit. Ook Carey leeft met hen mee. Of ze later dit jaar nog een Formule 1-feestje krijgen, valt ook om logistieke redenen echter te bezien. Westacott: “We kunnen deze opbouw in het park niet maanden laten staan.” Maar de eerste hoofdpijndossiers voor de Formule 1, nu, zijn Bahrein en Vietnam.

