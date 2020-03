Grand Prix van Australië afgelast na coronageval bij McLaren

De Grand Prix van Australië is afgelast. Donderdag maakte McLaren bekend zich uit de race te trekken nadat een teamlid positief getest was op het coronavirus. Nu heeft de Formule 1 in een verklaring laten weten dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat.

In de verklaring laten de Formule 1 en de FIA weten dat zij met de negen overige teams hebben vergaderd over de verdere stappen na het nieuws van McLaren. ”Een meerderheid van de teams wilde dat het niet door zou gaan. De Formule 1, de FIA hebben daarop besloten, met de volledige steun van de Australian Grand Prix Corporation, om alle Formule 1-actie voor de Australische Grand Prix af te gelasten”, valt in de verklaring te lezen.

De afgelasting van de race verliep allesbehalve soepel. Er heerste veel onduidelijkheid bij de teams en de fans omdat een officiële verklaring van de organisatie een lange tijd uitbleef. Teams wisten niet waar ze aan toe waren en ook de fans werden tegengehouden bij de ingang.

McLaren liet donderdag in een verklaring weten dat een teamlid positief getest was op het coronavirus. Het team besloot daarop om zich terug te trekken uit de Grand Prix van Australië. ”Deze beslissing is niet alleen genomen uit het belang voor de medewerkers van McLaren en haar partners, maar ook voor de andere teams, de Formule 1-fans en de aandeelhouders”, viel te lezen in de verklaring.

Domino-effect

De terugtrekking van McLaren was de eerste dominosteen die viel. Kort daarna liet de Formule 1 weten dat de veiligheid van de fans, de teams en het personeel voorop stond. De organisatie ging daarop in gesprek met F1, de FIA en het Australische ministerie van Gezondheid over de verdere stappen. Ook is er nog een negende persoon getest, deze had echter geen connectie met een team, de FIA of een leverancier. De Formule 1 volgde vandaag dus met de verklaring waarin het officieel bekendmaakte dat de race is afgelast.

Eerder vandaag ontstond er verwarring toen Sky Sports onverwachts meldde dat de race alsnog door zou gaan, maar dan zónder McLaren. Zij hebben de Tweet met daarin dat nieuws inmiddels verwijderd.

Vlak voor de aankondiging dat de Grand Prix van Australië is afgelast, bracht Mercedes nog een verklaring naar buiten waarin het meldde dat zij een brief hebben gestuurd aan de FIA en de Formule 1 met het verzoek om de Grand Prix af te gelasten. ”We delen de teleurstelling met de fans, maar de fysieke en mentale gezondheid van ons team en de gehele Formule 1-gemeenschap zijn onze prioriteit.”

Vraagtekens

Eerder deze week werden vier teamleden van Haas F1-team geïsoleerd omdat zij ook mogelijk besmet waren met het coronavirus. Zij testten uiteindelijk negatief op het coronavirus.

In aanloop naar de Grand Prix van Australië werd er al getwijfeld of de race wel door zou gaan. Wereldwijd werden meerdere sportevenementen uitgesteld of afgelast. Zo begint het MotoGP-seizoen pas in mei waar het deze maand al had moeten beginnen en is de WEC-race op het Amerikaanse Sebring afgelast.

Hamilton kritisch

Lewis Hamilton was dan ook verbaasd dat alle teams gewoon aanwezig waren in Australië. ”Ik vind het geweldig dat we races kunnen houden, maar ik vind het schokkend dat we allemaal in deze kamer zitten”, zei hij tijdens de persconferentie op donderdag.

”De NBA is gestopt en in Amerika mogen geen vluchten vanuit Europa meer aankomen, maar hier zitten we allemaal met z’n allen in een kamer”, vervolgde de Mercedes-coureur. Waarom de Formule 1 nog geen races heeft afgelast? ”Geld regeert”, klonk het kritische antwoord op de vraag. ”Ik hoop echt dat de fans goede voorzorgsmaatregelen treffen. Al lijkt iedereen te doen of het een normale dag is, maar dat is het niet. Ik hoop echt dat we het weekend doorkomen zonder dat er dodelijke slachtoffers vallen”, aldus Hamilton.

Later meer.