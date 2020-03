Hamilton verbaasd dat Formule 1 doorgaat: ‘Geld regeert’

Lewis Hamilton is niet te spreken over het feit dat de Formule 1 ‘gewoon’ doorgaat terwijl wereldwijd meerdere sportevenementen worden geschrapt. De zesvoudig wereldkampioen steekt zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken: “Geld regeert.”

Het is het gesprek van de dag in Melbourne: het coronavirus. Meerdere teamleden van Haas en Renault zitten in quarantaine en ook in de paddock zijn de nodige maatregelen genomen. Voor zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is dat echter niet genoeg. ”Ik ben verbaasd dat we hier zijn”, vertelt de Britse Mercedes-coureur tijdens een aangepaste vorm van de persconferentie, waarbij hij samen met Sebastian Vettel, Nicholas Latifi en Daniel Ricciardo op een bankje zit. ”Ik vind het geweldig dat we races kunnen houden, maar ik vind het schokkend dat we allemaal in deze kamer zitten.”

”De NBA is gestopt en in Amerika mogen geen vluchten vanuit Europa meer aankomen, maar hier zitten we allemaal met z’n allen in een kamer”, vervolgt Hamilton. Volgens de 35-jarige Brit is het wel duidelijk waarom de Formule 1 wel doorgaat: ”Geld regeert. Ik wil mijn mening niet onder stoelen of banken steken. Ik hoop echt dat de fans goede voorzorgsmaatregelen treffen. Al lijkt iedereen te doen of het een normale dag is, maar dat is het niet. Ik hoop echt dat we het weekend doorkomen zonder dat er dodelijke slachtoffers vallen”, aldus Hamilton.

