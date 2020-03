Kritiek vanwege lauwe reactie op coronavirus? ‘De F1 leeft toch een beetje in z’n eigen wereld’

Het is het meest besproken onderwerp in de aanloop naar de Australische Grand Prix, al wil eigenlijk niemand er veel over zeggen. Het coronavirus is een bewegend doelwit voor de Formule 1, maar de snelste sport ter wereld staat er nog vooral bij en kijkt ernaar. “We leven in de Formule 1 toch een beetje in onze eigen wereld.”

Oké, er zijn maatregelen getroffen in de paddock. Om de zoveel meter staan ‘handenwasstations’, er is medisch personeel aanwezig om circuitmedewerkers, teampersoneel en media te helpen als zich symptomen voordoen, en voor fans geldt hetzelfde. En diezelfde fans mogen coureurs niet aanklampen voor selfies. Voor de rest is het common sense: handen wassen, afstand houden.

Voor de heren coureurs is het niet anders. “Hallo, hallo, hallo?”, galmt de stem van Max Verstappen tijdens zijn mediasessie over de speaker. Normaal doen ze de persgesprekjes bij Red Bull zonder microfoon, met z’n allen om de tafel. Nu staat er een partytent, met lint afgezet om Verstappen buiten de zon én buiten besmettingsbereik van de schrijvende pers te houden.

Bezemsteel

Voor de TV-ploegen is meer afstand houden eveneens het devies. “Ze hebben ons al gevraagd of we een broom bij ons hebben”, doelt Ziggo Sport-pitreporter Jack Plooij op een microfoon aan een ‘bezemsteel’. “We moeten ook wat verder weg staan, dus dat wordt ook meer SCHREEUW-EN”, geeft hij alvast een voorbeeld.

Voor de rest zijn de instructies hetzelfde als overal. “Handen wassen, maar dat doe ik al vijftigduizend keer per dag, want ik zit door de week altijd met mijn handen in mensen hun mond”, verwijst Plooij naar zijn day job als tandarts/implantoloog. “Verder is het gezond verstand gebruiken.”

Ziggo Sport-collega Olav Mol zit ook aan tafel, en weet – Mol en Plooij zijn altijd uitgesproken – nog wel een maatregel die gemist is. “Ze hadden eigenlijk alle tv-ploegen moeten vragen de plopkap eraf te halen”, doelt hij op de foamkap om elke microfoon, met de zendernaam erop. “Want daar staat iedereen de hele dag op te praten en spugen, lekker kort erop.” Ook qua gezond verstand kan het dus altijd beter.

Bubbel

In Melbourne is het verder vooral wachten, speculeren en vragen stellen. Of het nog gevolgen heeft dat de corona-uitbraak nu officieel een pandemie is. Of het Formule 1-circus hierna gewoon westwaarts trekt, naar Bahrein en Vietnam.

“Naar Bahrein gaan we sowieso”, denkt Plooij. Vietnam lijkt – voor iedereen – een groter vraagteken. Oud-coureur Johnny Herbert ziet nog geen donkere voortekenen. “Ze staan nog op de kalender, toch?” Om er veelbetekenend aan toe te voegen: “Nu nog wel, in elk geval.”

Volgens Herbert is het ‘een enorm moeilijke situatie voor de Formule 1′. “En we leven natuurlijk ook een beetje in onze eigen bubbel, onze eigen wereld.” En daarbinnen, haalt hij aan, zijn nog geen corona-gevallen vastgesteld. Ook al zijn er inmiddels wel vijf teamleden – vier van Haas, één van McLaren – getest. Het is nog wachten op de uitslag. “Hopelijk zit het allemaal goed”, zegt Haas’ Günther Steiner.

Pandemie

Zowel binnen de Formule 1 als naar de buitenwereld toe zal veel afhangen van hoe de situatie zich niet alleen wereldwijd, maar dus ook binnen de Formule 1-wereld ontwikkeld. Breekt het coronavirus binnen de sport uit, dan kan het zich snel, figuurlijk verwoestend, verspreiden.

Dat het coronavirus nu officieel als pandemie is bestempeld, legt een paddockbron op basis van anonimiteit uit, kan wel eens een breekpunt voor de Formule 1 zijn. “Denk alleen al aan uit hoeveel delen de logistieke operatie bestaat, en hoeveel grenzen en wetgeving daaraan te pas komt.” Een pandemie is per definitie wereldwijd, alles omvattend. “Daar kan ook de Formule 1 zich niet aan onttrekken.”

‘Heel verbaasd dat we hier zijn’



Vanuit de teams en organisatie wordt het c-woord ondertussen echter zoveel mogelijk gemeden. In de persconferentie treffend genoeg geen vragen over het coronavirus van de ceremoniemeester. Die kwamen pas daarna, toen de journalisten aan bod kwamen.

Tegelijkertijd hoef je er niet op te rekenen dat een team zelf meer openheid van zaken geeft dan strikt noodzakelijk. “We houden ons aan de richtlijnen van de FIA en Formule 1”, is het standaardantwoord op vrijwel elke vraag. De coureurs waren nog het meest open. Met kampioen Lewis Hamilton voorop. “Ik ben heel, heel verbaasd dat we hier zijn. Zeker als je de reactie in de rest van de wereld ziet.”

Achter de schermen worden echter de nodige gesprekken gehouden, klinkt het vanuit de teams. Openlijk wordt vooral naar boven gewezen: naar de Formule 1, FIA en de Wereldgezondheidsorganisatie. Dáár moeten de beslissingen vandaan komen. De vraag lijkt wie als eerste buigt, en wie daar vervolgens als verantwoordelijke naar kan wijzen

Als oud-coureur twijfelt Herbert er niet aan dat de juiste beslissingen genomen worden binnen de sport. “Want de Formule 1 is een wereld die op technologie vertrouwt en vol slimme mensen, die weten goed wat er speelt en kunnen de gevaren inschatten.”

Lade vol met pillen

Over zijn eigen gezondheid maakt de Brit zich ondertussen niet druk. “Ik heb wel ergere dingen overleefd, zowel op circuits al er buiten. Een paar jaar terug had je de vogelgriepuitbraak. Mijn vrouw kocht toen een pak van duizend pillen er tegen, dat ligt nog ergens ongeopend in een kastje.”

Keep calm and carry on, is dus zijn op-en-top Britse attitude, die ook de Formule 1 tot op heden in grote mate is toegedaan. De sport neemt het van dag-tot-dag, zoals het komt. Ondanks alle vraagtekens en geruchten die deze aanpak oproept. Zo zei een van de dames van de receptie op circuit het nog het best. “Er gaan zoveel geruchten rond, het lijkt de middelbare school wel.”