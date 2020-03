Een feestje? Formule 1 lijkt bij openingsbal in Melbourne meer op een ongenode gast

Een gezellige seizoenstart? Daar is vooralsnog geen sprake van in het doorgaans zéér gezellige Melbourne, Australië. De 25ste editie van de Grand Prix in Albert Park had een feestje moeten worden. In de aanloop ernaar lijkt de Formule 1 meer een ongenode gast.

Geen handtekeningsessies voor de fans. Geen handen schudden, wél handen wassen. Twee meter afstand houden van de coureurs, alsjeblieft, als ze al komen opdagen: wie er – als een wonder – in was geslaagd de berichten over het coronavirus in het algemeen of wat de Formule 1 in het bijzonder betreft te ontlopen, werd woensdag zodra hij of zij de paddock inliep alsnog met zijn neus op de feiten gedrukt.

Het coronavirus houdt de Formule 1, net zoals de hele wereld, in zijn ban. In Australië is het niet anders. Hoewel het voor het afreizen naar down under vooralsnog leek mee te vallen, daar lijkt de ernst van de situatie nu de Formule 1 er in de praktijk mee moet omgaan toch eindelijk tot de koningsklasse doorgedrongen. Of in elk geval tot de mensen die er in de praktijk in werken, zij het niet de top.

Eerste besmettingen in paddock?

Het Formule 1-feestje is in Melbourne al niet unaniem populair, laat staan nu. Het leidende bericht op de website van de populaire krant The Age, op het moment van schrijven? Grand Prix scare: F1 team members placed into isolation as they await testing. Inderdaad, de eerste ‘paddockgevallen’ dreigen. Met een foto van een eens níét lachende, maar verontrust kijkende Daniel Ricciardo erbij.

Naast het artikel over de Formule 1, staat een item over hoe te handelen om besmetting te voorkomen. Geef een ‘elleboogje’, of hou het bij een hoofdknik. Woensdag in de paddock waren beide alternatieve begroetingen al te zien. Vaak alsnog gevolgd door een: “Ik ben gezond hoor”, op de algemeen bedoelde vraag hoe het gaat. Een bij velen blijkbaar broodnodige toevoeging.

Als rondreizend circus heeft de Formule 1 ook alles in zich om het coronavirus op efficiënte wijze over de wereld te verspreiden. Los van de hoeveelheid personeel en media die uit een brandhaard als Italië komt, lijkt het sowieso een kwestie van tijd voor het virus overslaat, de eerste besmettingen daar zijn. En waar stopt het dan, voor een beroepsgroep die vaker dan tweewekelijks op elkaar gepakt staat?

Handenwasstations

Bij een event van Red Bull werd een letterlijk cordon sanitaire ingesteld. Genodigden mochten niet binnen twee meter van supersterren Max Verstappen en Alexander Albon komen. De afwezigheid van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon werd bij een Renault-persconferentie uitgelegd door te stellen dat het een te groot risico was ze in de te kleine ruimte te laten opdraven.

Teambaas Cyril Abiteboul was er wel, net als een zestigtal op vijftien vierkante meter samengeperste journalisten. Immuun geacht, blijkbaar. Maar hoe gaat dat als het vanaf donderdag tijd is voor de mediasessies, met journalisten om coureurs verzameld rondom tafeltjes? Of als vrijdag de tv-ploegen de coureurs na de eerste trainingen traditioneel omsingelen?

Vragen zijn er genoeg, antwoorden weinig. De Formule 1 heeft een mooi verwoord statement de deur uit gedaan, over een wetenschappelijke aanpak. Al was Red Bulls ‘tweemeter-regel’, zoals collega Sjaak Willems terecht aanhaalde, daar in de praktijk een nogal onwetenschappelijk ogende toepassing van. Wat vooralsnog het meest in het oog springt, zijn de handenwasstations in Melbourne’s paddock.

Corona

De grote vraag is wat er verder gaat gebeuren. Het moet wel heel hard gaan wel Australië nog een streep door de race zetten. Zeker gezien het, ook door de deelstaat Victoria aangehaalde, toeristische belang en bijbehorende inkomsten. Met name na de bosbranden van eerder dit jaar zijn die heel hard nodig. Maar ja, zoals met alles rondom corona: dat was gister, vandaag kan het alweer anders zijn.

Dat laatste besef bestaat ook in de paddock. Onzekerheid regeert. Over het nieuwe seizoen hoor je amper iemand. Zelfs Ferrari’s omstreden schikkingszaak is naar de achtergrond verdwenen. Het gaat vrijwel uitsluitend over corona, zoals het wordt afgekort. Over verzette vluchten, wie nog wel of niet naar Bahrein gaat of Vietnam, als daar überhaupt wordt geracet. Of de Formule 1 daar welkom blijft.

Vooralsnog voelt de aanwezigheid in Australië ongemakkelijk, zowel binnen als buiten Albert Park. Terwijl de stad en staat alles doen om het virus onder controle te houden, lijkt de Formule 1 Melbourne haast als een virus binnengedrongen. Gelukkig wordt het niet zo behandeld. De mensen blijven vriendelijk, beleefd. En ze hebben ook wel belangrijker zaken aan hun hoofd dan een autosportfeestje. Niet iedereen zit te wachten op de Formule 1, duizenden inwoners hebben inmiddels een petitie getekend om de race alsnog te annuleren.