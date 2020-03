Italianen op enkeling na volledig present in F1-paddock Melbourne

De logistieke ‘corona-uitdagingen’ voor de Italiaanse leden van het Formule 1-circus lijken mee te vallen. Vooralsnog is iedereen door de Australische douane gekomen en kan er gewerkt worden.

Een groot gebied in het noorden van het land werd in eerste instantie in quarantaine geplaatst wegens het virus dat aan ruim 400 Italianen het leven kostte. Inmiddels is heel Italië afgesloten en wordt uitreizen ontraden.

Brembo, de remmenleverancier van onder meer Ferrari, heeft de fabriek in Bergamo staan en zal de Australische Grand Prix op afstand volgen. “Wij zouden in eerste instantie met slechts 1 technicus aanwezig zijn maar hebben er voor gekozen om niemand te laten afreizen”, zegt een woordvoerder tegen FORMULE 1. “We kunnen alles in ons centrum volgen en zullen de teams op afstand adviseren. Dat is niet gewenst maar voor nu een prima oplossing.”

Lees ook: Legt het coronavirus de Formule 1 tot Zandvoort plat?

Geen hoofdbrekens voor Schuberth

Ook de F1-dependance van helmenfabrikant Schubert staat in het afgesloten gebied, in Schio vlakbij Venetië. “Onze provincie is op dit moment niet zwaar getroffen”, laat een woordvoerder weten. “We volgen de richtlijnen en hebben ondanks kunnen doorwerken. Sven Krieter, ons contactpersoon voor de coureurs is naar Australië vertrokken. De materialen en helmen zijn zonder problemen van en naar de fabriek in Duitsland vervoerd.”

Bandenleverancier Pirelli laat weten dat iedereen zonder problemen in Australië is aangekomen. “Alles is volgens plan gegaan, geen bijzonderheden”, reageert een woordvoerder.

Lees ook: Abiteboul over maatregelen coronavirus: ‘Ik schaam me’

Vrijgeleide voor Ferrari en Pirelli

Het hoofdkwartier van Ferrari staat in Maranello dat in het afgesloten gebied ligt, net als Parma waar chassisbouwer Dallara (partner van Haas) zetelt. Zij mochten gebruik maken van een uitzondering en zijn afgereisd naar Australië. “We staan continue in contact met de relevante autoriteiten en organisaties’, zegt Ferrari in een officieel statement.

“Elke beslissing van onze kant zal in lijn zijn met de genomen maatregelen en aanwijzingen van de Italiaanse overheid. Een deel van ons team is al aangekomen in Melbourne en ook de rest van het team zal naar Australië vertrekken, tenzij ons geadviseerd wordt om dat niet te doen.”

De Italiaanse collega’s van Alpha Tauri bleven voorlopig buiten schot, hun hoofdkantoor in Faenza valt net buiten de in eerste instantie ingestelde rode zone. Zij zijn dan ook zonder problemen afgereisd. Reizigers uit Italië worden bij aankomst in Australië overigens wel extra gecontroleerd op symptomen en reishistorie. Ferrari en Alpha Tauri zullen na de Australische race hun spullen en personeel gezamenlijk per vliegtuig naar Bahrein transporteren.

Lees ook: GP van Bahrein vindt door coronavirus plaats zonder publiek