Legt het coronavirus de Formule 1 tot Zandvoort plat?

De uitbraak van het coronavirus heeft de wereld in zijn greep, en ook de Formule 1. De koningsklasse is er inmiddels door getroffen: de Chinese GP werd onlangs uit voorzorg tot nader order uitgesteld. Dreigt voor de races in Australië, Bahrein en Vietnam eenzelfde lot?

Het was als een grap bedoeld. “Het is goed mogelijk dat de rentree op 3 mei van Zandvoort bij ons ook de seizoenopening wordt”, zei Jos Verstappen in Barcelona bij de eerste dag van de tweede testweek tegen verslaggever Roger Benoit van de Zwitserse krant Blick.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de snelle verspreiding van het virus baart de drie Grands Prix (Australië, Bahrein en Vietnam) die voor de Nederlandse op de kalender staan grote zorgen.

Formule 1: crisisberaad over coronavirus



De staat Victoria, waar Melbourne ligt, zou volgens Duitse media uit angst voor het coronavirus de toegang van 2500 man Formule 1-personeel (m/v) tot Australië willen verbieden. Het land is inmiddels met (nog) strengere controles begonnen van gasten uit besmette landen. Komende week reist het eerste F1-personeel al af naar Down Under om voorbereidingen te treffen voor het openingsnummer op 15 maart. Naar verluidt houdt rechtenhouder Liberty Media nog deze week crisisberaad over het thema.

In Bahrein hebben de autoriteiten dinsdag na de eerste corona-melding uit voorzorg vluchten uit de Verenigde Arabische Emiraten geschrapt. Oorzaak: de uitbraak van het coronavirus aldaar. Reizigers uit Singapore, waar het virus al langer rondwaart, worden uit de woestijnstaat geweerd. Dat zou over een kleine maand een groot probleem kunnen worden: veel Formule 1-personeel reist vanaf Melbourne via Singapore of Dubai naar Bahrein waar een week later de tweede GP gepland staat.

Vietnam verhaal apart

Vietnam is een verhaal apart. Hoewel de organisatie vandaag herhaalde dat het doorgaan van de inaugurele Grand Prix (5 april) niet in gevaar is, zijn er grote twijfels gerezen. Toch heeft de regering maatregelen getroffen tegen personen uit geïnfecteerde landen: die komen het land niet in. Dat is vooral voor Italianen (personeel van Pirelli, Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo) een groot probleem. In Noord-Italië zijn al honderden meldingen van met het coronavirus besmette personen gemeld. Zonder banden en drie teams kan er niet geracet worden.

De Duitse zender RTL en Sky Sport Italia hebben eerder al aangekondigd uit angst voor besmetting van het virus geen personeel naar Vietnam te zullen sturen en de race, indien die doorgaat, vanuit de studio te zullen coveren.

Kalender staat voorlopig

Voorlopig blijft de Formule 1-kalender ondanks de uitbraak van het coronavirus zoals die is: rechtenhouder Liberty Media, de internationale autosportfederatie (FIA) en de GP-organisatoren volgen de ontwikkelingen rond de virusuitbraak scherp.

Teams hebben inmiddels voorzorgsmaatregelen genomen. Elk gezondheidsrisico risico zal moeten worden uitgebannen, hoewel er grote commerciële belangen op het spel staan. China zette als eerste een streep door de GP. Volgen er meer? Het lijkt niet onwaarschijnlijk.