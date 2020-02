GP van China uitgesteld, nog geen nieuwe datum

De GP van China is uitgesteld. Met oog op het coronavirus achten de organisatie en Formule 1 het een te groot risico om de Grand Prix medio april door te laten gaan. Er is nog geen nieuwe datum geprikt.



De GP van China stond voor 19 april op de kalender, maar is nu dus uitgesteld. Het is zo het tweede grote autosportevenement dat slachtoffer wordt van het coronavirus: eerder besloot de FIA al de Formule E-race te schrappen die voor 21 maart stond ingepland.

In het geval van de Formule 1 in China gaat het dus om uitstel, en nog geen afstel. Er is nog geen nieuwe datum gevonden. De Formule 1 zegt hier samen met de organisatie in China en teams naar te kijken. Tegelijkertijd wordt een scherpe blik gehouden op hoe de situatie met het coronavirus zich ontwikkelt.

GP China uitgesteld

De beslissing om de race uit te stellen is genomen na verzoek hiertoe van Juss Sports Group, de racepromoter. De Formule 1 en FIA hebben ermee ingestemd om de gezondheid en veiligheid van de fans en Formule 1-personeel te garanderen.

Nu de GP van China is uitgesteld, ontstaat er een gat op de kalender. De Grote Prijs in Sjanghai was aanvankelijk race vier, ingepland tussen Vietnam (5 april) en Nederland (3 mei). Omtrent Vietnam zouden eveneens nog vraagtekens kunnen ontstaan vanwege het coronavirus.

Nieuwe datum lastig verhaal

Het vinden van een nieuwe plek op de kalender voor de GP van China nu deze is uitgesteld, wordt een lastig verhaal. Met een oorspronkelijk aantal van 22 races was de kalender voor 2020 al de volste uit de Formule 1-geschiedenis.

De Formule 1 geeft in de eerste plaats ook aan dat de situatie met het coronavirus een Grand Prix later in het jaar moet toestaan. Samen met de teams wordt ‘de benodigde tijd genomen’ om te kijken of er een geschikte datum gevonden kan worden.

