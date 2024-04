Oud-wereldkampioen Nico Rosberg deed afgelopen weekend dienst als analist bij de Duitse tak van Sky Sports. De voormalig Mercedes-coureur zag hoe Max Verstappen er in China ogenschijnlijk doodeenvoudig met de winst vandoor ging. Rosberg heeft inmiddels genoeg Verstappen-masterclasses gezien om hem in een indrukwekkend rijtje coureurs te kunnen scharen.

Volgens Nico Rosberg kan niemand meer om Verstappen heen – ook op het asfalt in Shanghai was de Nederlander weer oppermachtig. Met 58 overwinningen op zijn resumé heeft hij zich bewezen als een van de allergrootsten. Voor Rosberg reden genoeg om Verstappen in zijn analyse van de race even in het zonnetje te zetten.

“Max rijdt zover voor de rest, dat hij niet alles wat hij kan hoeft te laten zien”, legde Rosberg uit. “Als hij vol gas moet gaan, dan zit er waarschijnlijk nog meer in. Het is echt extreem wat hij laat zien.” De Duitser meent daarom dat Verstappen bij de beste coureurs aller tijden hoort. “Hij hoort bij de beste vijf”, aldus de Duitser. “Fangio, Schumacher, Senna, Hamilton en Max Verstappen.” Geen misselijk rijtje!

