Met een dubbele winst in het sprintweekend in Shanghai rolde Max Verstappen weer even met zijn spierballen. De Nederlander reed zondag, zoals alleen een drievoudig wereldkampioen dat kan, op ongenaakbare wijze naar zijn eerste overwinning op het Chinese asfalt. De internationale media restten niks anders dan te zwichten voor een weekend vol koelbloedige Verstappen-dominantie.

Onze Oosterburen openden het bal – en gaven zich meteen gewonnen. Het Duitse Bild kopt dat ‘Verstappen zegeviert in een race vol chaos’. Met twee safety cars en een handjevol uitvallers was er inderdaad genoeg ontreddering op het Shanghai International Circuit. De raceleider bleef uiteraard ongedeerd en kwam uiteindelijk met een comfortabele voorsprong als winnaar uit de bus. Volgens Bild reflecteerde deze zege de race om de titel. “Niemand kon een uitdaging vormen voor de Nederlander in China”, schrijft de krant. “Ook niet in het wereldkampioenschap.”

In Frankrijk hebben ze zich schijnbaar minder geamuseerd. De nationale sportkrant L’Equipe eert de Nederlander met een passende kop – ‘Nieuwe demonstratie van onaantastbare Verstappen’ – maar zag verder weinig spektakel in de GP van China. “Reuring op de tribunes, maar niet op de baan”, pennen de Fransen. “De onbedreigde leider van het seizoen won voor de eerste maal in China. Niemand was ook maar enigszins in staat om hem aan te vallen.”

Ook Sky Sports wist meteen wie er zou zegevieren in Shanghai. “Er was vanaf de start geen moment twijfel over wie er in China als winnaar zou worden afgevlagd”, luidt het in Engeland. “Verstappen leek op cruisecontrol op weg naar de winst.” Ook in de tabloids gaat het petje af voor een ‘perfect weekend’ van de Red Bull-coureur. De Daily Mail weet dat de strijd om de titel steeds minder spannend wordt. “Na vijf races is het niet raar om te zeggen dat het gek moet lopen wil hij niet zijn vierde opeenvolgende titel in de wacht slepen”, schrijven ze daar.

Tenslotte moeten ook de Italianen zich gewonnen geven. Hoewel men twijfelt aan het entertainmentgehalte van ‘robot’ Verstappen, moest de Gazzetta dello Sport toegeven dat de Nederlander weer niet te kloppen was. Verder kon de roze krant genieten van de uitzinnige Chinese fans. “Het publiek op de tribunes kon gelukkig juichen voor landgenoot Zhou Guanyu”, laten ze in Italië optekenen. “Het optreden van de Sauber-coureur zorgde nog voor enig enthousiasme op de tribunes.”

