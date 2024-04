Bij Red Bull zijn ze vol ontzag voor Max Verstappen. De Nederlandse coureur reed zondag tijdens de GP van China feilloos naar zijn vierde overwinning van het seizoen. Voor adviseur Helmut Marko is het belangrijk dat we ons realiseren dat Verstappen feitelijk nog maar net begonnen is aan zijn carrière. Ook teambaas Christian Horner is onder de indruk van zijn ‘bovenmenselijke’ coureur.

Heel veel weerstand kreeg Verstappen niet tijdens de race in Shanghai. Terwijl menig fan nog aan het nagenieten was van de sprint, boekte de Nederlander zijn tweede overwinning van het weekend. Met een gat van bijna veertien seconden op McLaren-rijder Lando Norris klokte Verstappen zijn vierde overwinning van het seizoen en de achtenvijftigste van zijn carrière.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was uiteraard in zijn nopjes toen hij bij de Duitse tak van Sky Sport mocht terugkijken op de race. “We hebben een uitstekend pakket”, zei hij triomfantelijk. “Daarbij rijdt Max foutloos. Hij heeft veel zelfvertrouwen en weet gedurende de race altijd het overzicht te houden.” Natuurlijk is het seizoen nog jong, maar volgens Marko mag Verstappen zich stiekem al kampioen wanen. “We kunnen zeker weer aan de titel gaan denken”, aldus de Oostenrijker. “Max hoort bij de absolute grootheden. En dan moet hij nog 27 worden!”

Horner: ‘Max is van een andere planeet’

Teambaas Christian Horner was al net zo lyrisch. Hij kwam ook aan het woord bij Sky Sports en prees zijn coureur voor zijn ‘bovenmenselijke’ prestaties. “Max is op dit moment van een andere planeet”, grapte hij vrolijk. “Hij is momenteel gewoon één met de auto. Hij heeft een ongelooflijk goed gevoel voor de grip, de omstandigheden en hij heeft natuurlijk ook heel veel zelfvertrouwen.”

De talenten die Verstappen tijdens een race demonstreert, zouden volgens Horner ongeëvenaard zijn. “Hij heeft een geweldig brein om de races te lezen, het is bijna bovenmenselijk waar hij momenteel toe in staat is”, aldus de teambaas. “Het is in ieder geval een genot om met hem te werken en om ernaar te kijken. Max is geschiedenis aan het schrijven.”

