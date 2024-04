­ Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: hoe lang is de positie van Lance Stroll nog houdbaar in het team van zijn vader Lawrence?

Ik ben niet per definitie onder de indruk van de rijderskwaliteiten van Lance Stroll. Ik vind hem vooral heel wisselvallig. Goede races wisselt hij af met vreemde capriolen en incidenten, zoals zondag tijdens de Grand Prix van China toen hij met zijn AMR24 achterop bij Daniel Ricciardo knalde. Hij kreeg na afloop een tijdstraf van tien seconden en was daar nog verbaasd over ook. En daar ben ik dan weer verbaasd over…

De botsing is sowieso zijn fout, dat staat buiten kijf. Het gebeurde bij de eerste herstart van de race, nadat even daarvoor de Stake-bolide van Bottas was stilgevallen. Zo’n herstart is natuurlijk altijd megaspannend voor iedereen. Als coureur sta je helemaal aan. Je zit alleen maar te kijken: hoe kan ik inhalen? Maar dat kan niet altijd meteen. Er was ook nu sprake van filevorming. Je mag bij een herstart niet meteen inhalen, het tempo werd zondag bij die herstart bepaald door Max Verstappen vooraan. Daarachter wordt het veld dan vaak een beetje een jojo. Het is voor al die gasten dan een kwestie van langzaam rijden, remmen en oppassen. Kort samengevat: Stroll zat gewoon niet op te letten. Hij keek nog even naar rechts in plaats van vooruit en tja, daardoor miste hij gewoon het momentum.

Reactie Stroll slaat nergens op

Begrijp me niet verkeerd, zoiets kan gebeuren. Ik heb ook weleens iemand, bij wijze van spreken dan, doormidden gereden bij een herstart. Dat is iets dat gewoon kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens een fout. Alleen de reactie van hem daarna slaat gewoon nergens op. Dat je zó boos wordt, terwijl het gewoon je eigen stomme fout is. Wees gewoon eerlijk, geef het toe en zeg sorry in plaats van anderen de schuld te geven. Je wordt als coureur betaald om op te letten, hoewel dat in zijn geval misschien anders is…

Er was nog iemand boos en dat was Daniel Ricciardo. Die was witheet op Stroll en ik moet zeggen, die boosheid begreep ik dan weer wel. Stroll is zo’n type dat wel vaker van dit soort acties heeft, hoewel dit wel een heel knullige is. Maar het zijn vaak wel dezelfde mannen die het overkomt. In het recente verleden hadden we het geregeld over de capriolen van Pastor Maldonado en Romain Grosjean. Wat mij betreft past Lance Stroll wel in dat rijtje. Maldonado reed ook aan de lopende band schades, net als Grosjean eigenlijk. Die laatste rijdt nu IndyCar, maar daar zit hij ook de helft van de keren in de bandenstapel. Dit soort mannen mist het gevoel.

Een coureur als Logan Sargeant gaat bij Williams ook geregeld over de grens. Die staat onder druk en heeft dan de pech dat het een beetje de verkeerde kant op valt. Stroll staat natuurlijk niet onder druk. Die is bij zijn vader wel verzekerd van een stoeltje. Dat is het verschil met Sargeant en daarom vind ik Stroll eigenlijk nog irritanter om naar te kijken.

Stel je voor dat Max beschikbaar komt

De vraag is hoe lang de prestaties van Lance Stroll nog stroken met de ambities die zijn vader heeft met Aston Martin. Dat moment zou zo maar eens snel kunnen aanbreken, want stel je bijvoorbeeld eens voor dat Max Verstappen beschikbaar komt?

Kijk, als ik Lawrence Stroll was en ik had een zoon in de auto zitten, dan zou ik hem er persoonlijk nooit uitzetten. Maar ik zie het Stroll wel doen. Die man is namelijk bikkelhard. Dus ik zie het er wel van komen, maar alleen als zich echt een buitenkans aandient. Hij zal Stroll bijvoorbeeld niet inruilen voor een coureur die een fractie beter is. Want of je met de tweede auto nou een twaalfde plaats scoort of een negende, dat maakt niet zoveel uit. Maar iemand als Max Verstappen, dat is buitencategorie natuurlijk…