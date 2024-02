Daniel Ricciardo heeft het langste seizoen ooit in de Formule 1 bij de GP Bahrein afgetrapt met de snelste tijd in de eerste vrije training. Voor wat het waard is. De sessie wordt door alle teams vooral als extra testuurtje gebruikt.

Om half 3 lokale tijd wordt het drukste jaar ooit in de Formule 1, de wereldtournee behelst een recordaantal van 24 Grands Prix, door Nico Hülkenberg in gang geschoten. De aanloop naar het nieuwe seizoen is onstuimig geweest met het ontslag van Haas-teambaas Günther Steiner, de afwijzing van Andretti als elfde F1-renstal, de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari en als klap op de vuurpijl de saga rond Christian Horner. Red Bulls teambaas en CEO is een etmaal voor de officiële start van het seizoen na uitgebreid onderzoek vrijgesproken van beschuldigingen van een werkneemster die hem van grensoverschrijdend gedrag heeft beticht.

De kwestie rond Horner is een uur lang met de auto’s op de baan even niet het belangrijkste thema. In het eerste half uur heeft Ferrari’s teambaas Fred Vasseur al één conclusies getrokken. Volgens hem is de nieuwe uitdager, de SF-24, qua gedrag en balans ‘van een andere planeet’ in vergelijking met die van vorig jaar in Bahrein. Max Verstappen noteert ondertussen de snelste tijd. Heel tevreden is hij niet over het gedrag van de veelbesproken RB20. “We’re miles off“, roept hij over de boordradio tegen race-engineer Gianpiero Lambiase.

Het eerste trainingsuur wordt door de meeste teams gebruikt als een nuttige verlenging van de drie testdagen. Tijden zijn van ondergeschikt belang. Onder een aangename middagzon en met stevige windvlagen is de openingssessie niet representatief voor kwalificatie en race. Die worden in de avonduren onder kunstlicht met lagere temperaturen en dus totaal andere omstandigheden gehouden.

De meeste teams kiezen er dan ook voor geen zachte band onder de auto’s te gooien. McLaren, Stake F1 en RB, het voormalige AlphaTauri, doen dat wel. Daniel Ricciardo klokt de beste tijd, vlak voor Lando Norris, Oscar Piastri en Yuki Tsunoda. Fernando Alonso is van alle coureurs op de mediumband, net voor Verstappen, de snelste.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!