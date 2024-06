De afgelopen jaren waren de wintertests in Bahrein vaste prik voor de Formule 1. Alvorens het reguliere seizoen van start ging, werd er uitgebreid getest op het circuit in de Golfstaat. Toch pleit regerend kampioen Red Bull ervoor dat de tests voortaan weer in Barcelona worden afgewerkt. De Oostenrijkers zouden in een stemronde met de andere teams echter in de minderheid zijn geweest.

Waar de eerstvolgende wintertests worden verreden, is nog niet bekend. Het Duitse Auto, Motor und Sport weet te melden dat de teams inmiddels wel gestemd hebben over de locatie. Onder andere kampioen Red Bull zou graag zien dat de eerste meters weer in Spanje worden afgewerkt. Tot 2021 was het Circuit de Barcelona-Catalunya al het decor voor deze belangrijke testdagen. De afgelopen drie jaar ging deze eer naar Bahrein.

Met Red Bull zouden ook Visa RB en Sauber hebben gestemd voor Barcelona. Deze baan zou immers representatiever zijn voor verschillende soorten omstandigheden. Daarbij gaat het seizoen van 2025 van start in Australië, dus is het niet langer voordelig om in Bahrein te testen (voorheen werd de openingsrace ook in Bahrein gehouden). De andere zeven teams zouden wel op de Golfstaat hebben gestemd.

Binnenkort moet er officieel nieuws volgens over de aankomende wintertests. Barcelona, dat vanaf 2026 geen contract meer heeft met de Formule 1, zal ongetwijfeld baat hebben bij het organiseren van de testdagen. Terwijl Madrid de titel van de Spaanse Grand Prix dreigt over te nemen, willen ze in Catalonië ook op de kalender blijven staan.

