Het is in de aanloop naar de GP van Spanje een mooi moment om weer even bij stil te staan: Op zondag 15 mei 2016 schreef Max Verstappen sportgeschiedenis. In zijn eerste race voor Red Bull Racing wist hij meteen de race op Circuit de Catalunya op zijn naam te schrijven. Met 18 jaar en 228 dagen was Verstappen daarmee meteen de jongste F1-winnaar ooit. Bekijk hieronder nog eens een korte video met de hoogtepunten van die dag.

Video: Zó won Verstappen de GP van Spanje in 2016



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de Grand Prix van Spanje 2024

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).