Ferrari in de ban van coronavirus

Het coronavirus bereikt Ferrari. De Italiaanse renstal treft verschillende maatregelen om het personeel te beschermen.

Noord-Italië is flink geraakt door het coronavirus. In korte tijd zijn er al zeven doden gevallen en ruim tweehonderd besmettingen. Lokale autoriteiten hebben aan Ferrari gevraagd of zij de musea in Maranello en Modena willen sluiten. Zowel de fabriekstours als de ‘onbelangrijke’ zakenreizen zijn afgezegd. Ook overweegt de Scuderia om op afstand te werken en het reizen te beperken wanneer het F1-seizoen van start gaat.

Het team zegt: “Nieuwe maatregelen zullen onmiddellijk worden ingevoerd en gecommuniceerd.” Na de berichten over de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië daalde de aandelenkoers van Ferrari met 5%.

Ferrari treedt in de voetsporen van McLaren. Het team uit Woking verbood het personeel om de faciliteiten in Barcelona te betreden, als zij in de afgelopen twee weken China hebben bezocht. De race in China is uitgesteld en de F1 probeert nog een alternatieve datum te vinden. De GP van Vietnam gaat vooralsnog door.