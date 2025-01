Lewis Hamilton in het rood: het is een beeld waar de Formule 1-wereld nog aan moet wennen, maar volgens Christian Horner is het nu al een schot in de roos. De Red Bull-teambaas noemt de overstap naar Ferrari een ‘publiekstrekker’ en ziet het als een garantie voor spektakel in het nieuwe seizoen.

Eerste dag in Maranello meteen een hit

Hamilton zette vorige week voet in Maranello, waar hij voor het eerst officieel in Ferrari-rood werd gehuld. De renstal deelde meerdere beelden van de zevenvoudig wereldkampioen, waaronder een iconische foto van Hamilton naast een Ferrari F40 bij het voormalige woonhuis van Enzo Ferrari. Dat beeld brak direct records en werd de meest gelikete Instagram-post in de F1-geschiedenis.

Ook in de garage trok Hamilton veel aandacht. Hij maakte kennis met het team en stapte voor het eerst in een Ferrari Formule 1-bolide, de SF-23 van vorig seizoen. Voor de Tifosi was het een moment om van te genieten, terwijl Hamilton zelf vooral vooruitkijkt naar wat komen gaat. Zijn doel is duidelijk: jagen op een achtste wereldtitel en Ferrari de eerste rijderstitel bezorgen sinds Kimi Räikkönen in 2007.

‘Rood staat hem goed’

Horner, die Hamilton jarenlang als rivaal zag bij Mercedes, gaf toe dat ook hij met interesse de overstap volgt. “Ik heb de foto’s gezien en rood staat hem goed,” zei hij. “Lewis bij Ferrari, dat is echt een publiekstrekker. Het is geweldig voor de Formule 1.” De Red Bull-teambaas verwacht dat de overstap van Hamilton naar Ferrari één van de ingrediënten zal zijn voor een enerverend seizoen. “Het wordt enorm spannend,” voorspelt Horner. “We krijgen vier teams die allemaal erg competitief zijn. McLaren is sterk, Ferrari is sterk en Mercedes heeft iets te bewijzen. Het zou zomaar een legendarisch jaar kunnen worden,” aldus Horner.

