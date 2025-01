De testweek van Ferrari in Barcelona heeft een onverwachte wending gekregen. Woensdag kwam Lewis Hamilton rond 11:00 uur in bocht 12 in de problemen, wat resulteerde in een crash die de testdag vroegtijdig beëindigde. De schade aan de voorkant van de SF-23 bleek aanzienlijk, waardoor de geplande middagsessie met teamgenoot Charles Leclerc niet door kon gaan.

Beperkte testmogelijkheden

Ferrari maakt gebruik van de regeling ‘Testing of Previous Cars‘ (TPC), waarbij teams jaarlijks 1000 kilometer mogen afleggen met een oudere bolide. Vorige week legde de Scuderia al 131 kilometer af op het circuit in Fiorano, waarna zowel Hamilton als Leclerc gisteren veel kilometers zouden maken op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De crash van Hamilton betekende echter dat de auto lange tijd in de garage stond voor reparaties. Tegen de tijd dat de monteurs het werk hadden voltooid, was het zicht op de baan te slecht om nog verder te testen.

Ferrari wijkt niet af van testprogramma

Door de crash van Hamilton moesten zowel hij als Leclerc hun testprogramma eerder beëindigen. Desondanks houdt Ferrari vast aan het oorspronkelijke schema: vandaag zullen reservecoureur Antonio Giovinazzi en Ferrari-junior Dino Beganovic de SF-23 overnemen. Hamilton en Leclerc hebben Barcelona inmiddels verlaten.

Beganovic, die sinds 2020 deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, rijdt momenteel voor Prema en heeft in 2022 het Formula Regional European Championship gewonnen. De Zweed eindigde de afgelopen twee seizoenen als zesde in de Formule 3.

Nieuwe testdag voor Hamilton en Leclerc?

Volgens de TPC-regels heeft Ferrari nog de mogelijkheid om een extra testdag met de SF-23 te organiseren. Een logisch moment daarvoor zou kunnen zijn tijdens de Pirelli-bandentest op 4 en 5 februari, waar ook McLaren bij aanwezig zal zijn. Het is afwachten of Ferrari die optie zal benutten om de verloren testtijd goed te maken.

