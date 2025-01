Ralf Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, ziet de kwaliteiten van zijn oudere broer maar bij weinig recente wereldkampioenen terugkomen. Alleen Max Verstappen kan volgens de oud-Formule 1-coureur hetzelfde verschil maken als de legendarische Duitse coureurs.

Michael Schumacher is nog altijd de enige coureur die vijf keer achter elkaar de wereldtitel pakte. Max Verstappen kan daar in 2025 verandering in brengen, als hij opnieuw het wereldkampioenschap wint. Dat Verstappen momenteel de meest waarschijnlijke kandidaat is om het record van Schumacher te evenaren is volgens broer Ralf Schumacher niet zo gek.

Schumacher, zelf zesvoudig Grand Prix-winnaar, ziet de kwaliteiten van Michael niet terugkomen bij andere recentere wereldkampioenen, zoals Fernando Alonso en Lewis Hamilton. “Als je naar de afgelopen jaren kijkt, dan zijn er maar weinig mensen die hetzelfde verschil hebben gemaakt als mijn broer”, vertelt de jongere Schumacher aan The Times. “Vooral als je kijkt naar waar hij mee begon en wat hij met die auto kon doen.”

‘Niemand zoals Max’

Alleen Verstappen, die in vier seizoenen tijd 52 van zijn 63 zeges pakte, is volgens Schumacher dezelfde klasse apart. “Wat mij betreft is het hetzelfde met Max Verstappen. Ik denk dat hij echt zo’n verschil maakt. Er is op dit moment niemand in de Formule 1 als Max. Dat is overduidelijk”, besluit Schumacher.

