Max Verstappen mag met inmiddels vier wereldtitels op rij wel tot de grootheden van de Formule 1-sport worden gerekend. Volgens oud-coureur Johnny Herbert is het aantal wereldtitels echter niet het enige wat Verstappen met de iconen van de F1 gemeen heeft. “Al deze speciale coureurs hebben dit”, legt de tegenwoordige FIA-steward uit.

Max Verstappen kwam afgelopen november met zijn vierde wereldtitel op rij in een illuster rijtje terecht. De Nederlander staat op gelijke hoogte met Sebastian Vettel en Alain Prost. Alleen Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Juan Manuel Fangio hebben nog meer wereldtitels op hun naam staan. Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert heeft Verstappen echter nog iets anders gemeen met de grote namen: intimidatie.

LEES OOK: Veelbesproken steward Johnny Herbert spreekt zich uit over ‘intimiderende’ Verstappen

De FIA-steward legt uit hoe verschillende iconen in de koningsklasse ontzag inboezemden, op dezelfde manier waarop Verstappen dat tegenwoordig ook doet. “Het is de intimidatie die Verstappen heeft met alles wat hij heeft gedaan. Het is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de intimidatie van Michael Schumacher, van Ayrton Senna”, vertelt Herbert aan Casinoutanspelpaus.io. “Alain Prost, Nigel Mansell, Mika Häkkinen en Sebastian Vettel. Al deze speciale coureurs hebben het vermogen om te schitteren, zelfs als het moeilijk is.”

Agressie

De Nederlandse wereldkampioen kwam in 2024 een paar keer in opspraak, vanwege zijn soms ‘agressieve’ manier van rijden. Verstappen zal in 2025 voor zijn vijfde wereldtitel vechten in naar verwachting niet de beste auto van de grid. Toch ziet Herbert niet dat de coureur nog ‘agressiever’ zal rijden. “Ik denk niet dat Max Verstappen agressiever zal rijden dan hij al doet. Ik denk dat de hoeveelheid agressie die we nu zien waarschijnlijk net zoveel is als hij zal uitdelen”, aldus Herbert.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)