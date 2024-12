Steward en voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft Max Verstappen opnieuw een veeg uit de pan gegeven. Waar hij de rijstijl van de Nederlander eerder dit seizoen al veroordeelde, haalt hij deze na de seizoensfinale in Abu Dhabi opnieuw onderuit. Herbert spreekt van een bepaalde vorm van ‘intimidatie’ waar maar weinig coureurs mee om kunnen gaan.

Johnny Herbert, die geregeld als FIA-steward optreedt, werkt ook als analist voor de gokwebsite Coin Poker. In een recente column blikt hij terug op de GP van Abu Dhabi, en in het bijzonder op het incident tussen Max Verstappen en Oscar Piastri. De Nederlander tikte zijn Australische concurrent aan in de eerste bocht, waardoor beiden spinden. “Het draait allemaal om intimidatie,” aldus Herbert. “McLaren gaat volgend jaar een bedreiging voor hem vormen.” Hoewel McLaren in 2024 over de snelste auto beschikte, wist Verstappen zich dankzij zijn sterke seizoensstart alsnog tot kampioen te kronen.

Verstappen versus Piastri?

“We hebben gezien dat Oscar (Piastri, red.) het potentieel heeft om races te winnen en misschien zelfs een wereldkampioenschap, net als Lando Norris,” lichtte Herbert toe. “Als je wiel aan wiel racet zoals in Abu Dhabi, zal geen van beiden toegeven. Je hoorde de radiocommunicatie; Piastri zei ‘goed’, toen hij hoorde dat Verstappen een straf had gekregen. Dat is geweldig. We hebben iemand anders die klaarstaat om het tegen hem op te nemen. Gelukkig hebben we dit seizoen al een verschuiving gezien. George Russell heeft een paar problemen en verbale confrontaties met hem (Verstappen, red.) gehad, maar dat is precies wat Max al jaren zo goed doet: hij gebruikt alle wapens, inclusief intimidatie.”

Na de GP van Mexico lag Johnny Herbert al onder vuur. Tijdens die race trad hij op als steward voor de FIA en was hij medeverantwoordelijk voor de tijdstraf van twintig seconden die Verstappen kreeg opgelegd. De Engelsman stelde dat hij en zijn collega’s ‘keurig volgens de regels hebben gehandeld.’ In een later interview met een andere goksite veroordeelde Herbert de rijstijl van Max Verstappen: “Soms vervalt hij nog in die afschuwelijke mentaliteit waarin hij probeert een voordeel te behalen door een collega-coureur van de baan te rijden,” zei hij toen. “Dat heeft hij echt niet nodig.”

