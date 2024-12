Max Verstappen zegt achteraf dat hij het gedoe rondom de zogeheten ‘papaja-regels’ van McLaren maar lachwekkend vond. De Nederlandse kampioen begrijpt niet waarom zijn naaste rivalen zo ingewikkeld deden over teamorders. Hij is er bovendien van overtuigd dat McLaren beter had gepresteerd als ze consistenter waren geweest en duidelijkere regels hadden opgesteld.

Tijdens het Formule 1-seizoen van 2024 was er veel te doen over de zogeheten ‘papaja-regels’ van McLaren. Deze richtlijnen waren bedoeld om de interne samenwerking tussen de coureurs te stroomlijnen en te voorkomen dat ze elkaar van de baan reden. Er ontstond echter veel onduidelijkheid over wanneer Lando Norris of Oscar Piastri voorrang zou krijgen. In een interview met Viaplay blikt Verstappen terug op het debacle rondom de papaja-regels.

‘Waar slaat dat op?’

“Ja, dat is ook zo’n onzin-quote,” aldus de viervoudig wereldkampioen. “Papaja-regels? Daar heb ik helemaal niks aan. Als ik dat van mijn ingenieur te horen zou krijgen, zou ik denken: ‘Houd maar gewoon je mond.’ Waar slaat het op? Het is logisch dat ze met elkaar mogen racen, maar dit hadden ze, als team zijnde, veel makkelijker en beter moeten oplossen.” Verstappen is ervan overtuigd dat McLaren op meer gebieden steken heeft laten vallen.

“Ze (McLaren, red.) hadden dit jaar duidelijk een hele goede auto, maar ze moesten nog veel leren op het gebied van consistentie,” lichtte hij toe. “Ze hebben goede resultaten behaald in het constructeurskampioenschap, maar voor het rijderskampioenschap hadden ze beter voorbereid moeten zijn.” Presentator Amber Brantsen vraagt Verstappen tot slot of McLaren kansen heeft laten liggen. “Absoluut,” reageert hij direct. “Norris had ook gewoon kampioen kunnen worden.”

