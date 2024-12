De vermogende Lawrence Stroll pompt veel geld in Aston Martin, maar echte sportieve successen laten nog op zich wachten. Oud-coureur Juan Pablo Montoya verwacht echter dat het niet lang meer duurt voordat de Canadese miljardair de vruchten plukt van zijn investeringen. De vraag is of een topcoureur als Max Verstappen zich dan ook laat verleiden om naar Aston Martin te komen.

Aston Martin vertrouwt op dit moment op Fernando Alonso en Lance Stroll. De Spaanse veteraan was in 2024 opnieuw verantwoordelijk voor het gros van de punten, al liet hij zich herhaaldelijk negatief uit over de prestaties van de auto. Zijn teamgenoot, tevens het zoontje van de grote baas, toonde juist desinteresse. Experts begonnen zich af te vragen of Stroll überhaupt wel Formule 1 wil blijven rijden. Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Aston Martin, met oog op de toekomst, zou profiteren van een gewijzigde line-up.

“Ik denk niet dat Lance (Stroll, red.) zo slecht is als mensen zeggen,” aldus Montoya tegenover Instant Casino. “Hij is zeker beter geworden, maar ik weet niet zo goed wat hij nog nodig heeft om te slagen.” De Colombiaan verwacht dat Aston Martin vanaf 2027 over een competitieve auto beschikt. Gezien de huidige leeftijd van Fernando Alonso twijfelt hij of de tweevoudig wereldkampioen dan nog inzetbaar is, laat staan of hij nog fit genoeg is om te strijden voor de titel.

Transfer voor Verstappen?

“Ik vraag me af of Alonso nog gaat profiteren van de betrokkenheid van Adrian Newey,” vertelde hij. “Als alles goed gaat, denk ik dat Aston Martin vanaf 2027 of 2028 races kan winnen, niet eerder. Tegen die tijd is Alonso 47 of 48 jaar oud. Wie moet het dan gaan doen voor het team? Stroll wil over drie jaar misschien niet eens meer racen.” Mochten beide Aston Martin-coureurs in de nabije toekomst vertrekken, dan sluit Montoya niet uit dat Max Verstappen naar het team wordt gehaald.

“Het zou me niet verbazen als Max Verstappen naar Aston Martin komt,” besloot hij. “Honda en Adrian Newey zouden bovendien heel tevreden zijn als Verstappen weer in hun auto rijdt.” De Nederlandse kampioen won al zijn titels in auto’s van de hand van Newey. Daarbij beschikt Red Bull al sinds jaar en dag over een Honda-aandrijflijn. De Japanse autogigant levert vanaf 2026 echter exclusief aan Aston Martin.

