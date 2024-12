Sergio Pérez wacht nog altijd tot de kogel door de kerk is betreffende zijn toekomst bij Red Bull. De Mexicaan presteert al langere tijd ondermaats bij de Oostenrijkse renstal, en was daardoor medeverantwoordelijk voor het verlies van de constructeurstitel. Alexander Albon snapt het lastige parket waar Pérez zich in bevindt. De Williams-coureur weet uit ervaring dat het niet makkelijk is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn.

Pérez had naar verluidt al gelijk na het laatste raceweekend in Abu Dhabi een gesprek met teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko over zijn verdere dienstverband bij de Oostenrijkse renstal. Het is echter nog onbekend wat er toen is besloten over de toekomst van de Mexicaan bij Red Bull.

Alexander Albon was anderhalf jaar lang de teamgenoot van Max Verstappen, en snapt wel dat Pérez zoveel moeite heeft om het tegen de Nederlander op te nemen. “Het is een lastige situatie”, vertelt de Williams-coureur. “Ik denk dat je allereerst het talent van Max moet waarderen. Dat is nummer één. Nummer twee is dat het niet altijd even comfortabel is om in die auto te rijden.”

Rijstijl

Volgens Albon is de manier waarop Verstappen graag zijn RB-bolide afgesteld heeft, niet altijd even prettig om mee te rijden voor zijn teamgenoten. “Ik heb het nu al een paar keer gezegd, ik denk dat hij de auto op een hele andere manier prettig vindt rijden. Het is niet makkelijk voor andere coureurs om zich eraan aan te passen. Ik denk dat het voor niemand gemakkelijk zal zijn om zijn teamgenoot te zijn,” benadrukte de Britse Thai.

De Williams-coureur zag hoe Pérez in het begin van 2024 nog wel met de RB20 kon omgaan. “Toen de upgrades kwamen en Max zich meer op zijn ‘gemak’ voelde met de auto, had Checo het wat moeilijker. Ik denk dat Max graag de auto op een bepaalde manier afgesteld ziet. Het team doet dat dan ook voor hem.”

