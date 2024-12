Max Verstappen neemt het op voor Sergio Pérez. Het afgelopen seizoen leek de viervoudig wereldkampioen het pijnlijke contrast tussen beiden bloot te leggen. Terwijl hij een nieuwe titel opeiste, had Pérez vaak moeite om Q2 te bereiken. Uiteindelijk eindigde de Mexicaan op een teleurstellende achtste plaats in het kampioenschap. Volgens Verstappen had dat ook vaak met de RB20 te maken.

Na de GP van Abu Dhabi werd Verstappen gevraagd naar Pérez. De Red Bull-teamleiding zou in de nasleep van de race bijeenkomen om diens toekomst te bespreken. Mogelijk wordt zijn tweejarige contract afgekocht en krijgt Checo – á la Daniel Ricciardo in 2023 – een rol als ambassadeur. Verstappen bemoeit zich verder niet met deze onderhandelingen, maar wil vooral benadrukken dat hij Pérez een ‘geweldige’ teamgenoot vindt.

“Ik weet niet wat er gaat gebeuren,” zei Verstappen eerlijk. “Dat is aan het team. Ik heb altijd heel goed samengewerkt met Checo. Hij is echt een geweldige kerel. Het is heel zeldzaam dat je een teamgenoot als hij hebt; iemand die altijd heel goed is geweest en bovendien gewoon een aardige vent is gebleven. Ik werk elk weekend graag met hem samen, week in, week uit.”

‘Lag ook aan de auto’

Door Pérez‘ matige prestaties in 2024 hadden veel experts hem na de zomerstop al afgeschreven. Ook voor 2025 verwachten maar weinig mensen dat de 34-jarige coureur zijn contract mag uitdienen. Verstappen wil alle kritiek echter relativeren. “Ik vind dat mensen erg hard voor hem zijn geweest,” aldus de Nederlander. “Natuurlijk hadden sommige weekenden beter gekund. Maar soms zijn mensen erg streng voor hem, terwijl hij echt geen idioot is.”

“Ik heb Pérez altijd als een geweldige coureur ervaren,” besloot Verstappen. “Dit seizoen is moeilijk geweest voor hem, maar om eerlijk te zijn had het hele team het moeilijk. Soms was het echt heel lastig om in deze auto te rijden.” Verstappen liet zich dit jaar regelmatig negatief uit over de RB20. Vaak was de balans van de auto niet op orde. Na de GP van Abu Dhabi zei hij dat het laatste wapenfeit van Red Bull ‘direct in een museum geschoven mag worden’. “Die hoef ik nooit meer aan te raken,” aldus de wereldkampioen.

